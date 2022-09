Das neue WoW-Addon Dragonflight hat einen Release-Termin im November

World of Warcraft-Fans können sich gerade kaum über zu wenig Content beschweren. Erst vor wenigen Wochen ist für WoW Classic mit Wrath of the Lich King eine der beliebtesten Erweiterungen aus dem Original erschienen und nun bestätigt Blizzard das neue WoW-Addon Dragonflight noch für diesen November.

Wenn ihr euch schon mal in WoW-Stimmung bringen wollt, guckt euch doch hier den Trailer zur Erweiterung an:

Alle Infos zum Release

Genauer gesagt erscheint Dragonflight in Deutschland am 29. November um 0 Uhr, also in der Nacht zwischen dem 28. und 29. November. In den USA erscheint das Addon am 28.11 Aufmerksamen Fans sagt das Datum vielleicht etwas. Ein Leak bei Activision Blizzard hat eben jenes Datum nämlich schon für den Release von Dragonflight vorhergesagt, genau wie die Veröffentlichung von Wrath of the Lich King Classic und Warzone 2.

Wenn sich die restlichen Infos des Leaks ebenfalls als richtig erweisen, startet am 25. Oktober der Prepatch für Dragonflight. Diese Info ist aber noch nicht bestätigt und somit mit Vorsicht zu genießen.

Noch mehr Ankündigungen

Ein 50-prozentiger XP-Boost startet außerdem am 4. Oktober und hält voraussichtlich knapp drei Wochen an. Die Raids von Dragonflight starten ab dem 13. Dezember.

Momentan läuft die Beta von Dragonflight. Wir konnten schon bei der Alpha ein bisschen spielen und waren nach sieben Stunden sehr optimistisch. Was uns miss- und gefallen hat, lest ihr in folgendem Artikel:

Wollt ihr alle weiteren Infos zur neuen Erweiterung erfahren, schaut doch in unserer großen Übersicht zu WoW Dragonflight vorbei.

Umkreist ihr den 29. November nun rot in eurem Kalender oder überspringt ihr die nächste WoW-Erweiterung lieber? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!