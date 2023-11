»Alexa bestell mir ein Auto« - In den USA können bald Autos über Amazon gekauft werden

(Foto von Andrew Stickelman auf Unsplash)

Am 16.11.2023 kündigte Amazon auf der 2023 LA Auto Show die Zusammenarbeit mit Hyundai an. Der Deal soll wohl nächstes Jahr (2024) in Kraft treten. Dann können US-Bürger Autos auf Amazon bestellen.

Was ist passiert?

Wie funktioniert der Deal? US-Kunden können ab 2024 in einer speziellen Autosektion auf Amazon nach ihrem Wunschauto (von Hyundai) suchen. Auswählbar sind eine Menge Präferenzen wie zum Beispiel Modell, Ausstattung und Farbe. Ist alles konfiguriert, werden alle übereinstimmenden Modelle in der Gegend angezeigt.

Sobald das entsprechende Auto gefunden wurde, können Kunden ihre gewünschte Zahlungs- oder Finanzierungsoption auswählen und es anschließend entweder abholen oder vom örtlichen Händler liefern lassen.

Wird es dann auch Vorteile für Prime-Kunden geben, wenn man ein Auto bestellt? Das lässt Amazon noch offen - sicher ist nur, dass das Auto wohl nicht als Paket per FedEx kommen wird, sondern abgeholt werden muss. Alternativ liefert der Händler selbst. (Bild: adobe.stock.com - burdun)

Autos sind bei Amazon nicht ganz neu: Es gibt bereits einen sogenannten Vehicle Showroom, wo sich die verschiedenen Automodelle angesehen werden können. Dort werden euch Daten zu den jeweiligen Autos samt Bildern angezeigt. Eine Kaufoption gab es aber bisher noch nicht.

Gut zu wissen: Teil des Deals wird es sein, dass Autos ab 2025 die Alexa-Sprachsteuerung integriert haben.

Verkauft Amazon also selbst Autos? Wenn auf Amazon ein Auto in der Nähe mithilfe der Suche gefunden und gekauft wird, ist es das Modell eines lokalen Autohändlers. Das bedeutet also, dass Amazon keine Autos aus seinen Lagerhäusern anbieten wird, sondern dass diese aus den jeweiligen Autohäusern angeboten werden.

Wird das nur mit Hyundai-Autos möglich sein?

Der Deal gilt wohl erst exklusiv für Hyundai, wird dann aber nach und nach auf weitere Automarken ausgeweitet. Dieser Deal gilt aber vorerst ausschließlich für die USA.

Wir müssen also abwarten, ob dieses Modell auch in anderen Ländern freigeschalten wird oder ob und wie das rechtlich bei uns möglich wäre.

Mehr zum Thema 30 Millionen Dollar verpulvert: Von Netflix abgesägte Fantasy-Neuauflage landet jetzt vielleicht bei Amazon von Vali Aschenbrenner

Dieser Deal gilt erst einmal ausschließlich in den USA. Was denkt ihr? Würde so etwas auch in Deutschland funktionieren? Bei uns gibt es auch noch keinen Showroom wie auf der amerikanischen Seite – würdet ihr so einen auch bei uns wollen? Welche Automarken würden sich hierzulande wohl am besten über Amazon verkaufen? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare.