30 Millionen Dollar verpulvert: Von Netflix abgesägte Fantasy-Neuauflage landet jetzt vielleicht bei Amazon

Für die Neuverfilmung von He-Man and the Masters of the Universe gibt es jetzt endlich wieder Hoffnung! Bildquelle: Alive

Ein großes Film-Reboot von He-Man befindet sich schon seit Jahren in Arbeit und eigentlich wollte es sich Netflix schnappen. Dafür hatte der Streamingdienst sogar schon 30 Millionen US-Dollar in die Hand genommen, das Fantasy-Projekt aber dann plötzlich abgesägt - wie im Juli 2023 bekannt wurde.

Jetzt gibt es aber neue Hoffnung für das Comeback von Masters of the Universe: Wie Variety berichtet, ist Amazon daran interessiert, die Neuverfilmung von He-Man aufzugreifen. Aktuell sollen dafür Verhandlungen stattfinden, eine finale Einigung wurde aber noch nicht erzielt.

Wie es mit He-Man unter Amazon weitergehen könnte

Für den neuen He-Man-Film waren bisher die Regisseure Adam und Aaron Nee (The Lost City) verantwortlich, während Kyle Allen (West Side Story, American Horror Story) als Hauptdarsteller die Muskeln spielen lassen sollte. Bevor der Dreh überhaupt beginnen konnte, hatte Netflix bereits 30 Millionen US-Dollar in das Projekt gesteckt.

Sollte sich Amazon nun die Neuverfilmung von Masters Universe schnappen, würden die Nee-Brüder und auch Allen dem Projekt erhalten bleiben. Das Budget für dessen Finalisierung könnte sich dann auf stolze 170 Millionen US-Dollar belaufen.

Das ist in Anbetracht der Pläne von Rechteinhaber Mattel nicht unbedingt verwunderlich: In Masters of the Universe steckt definitiv Franchise-Potenzial und der bahnbrechende Erfolg von Barbie dürfte die Firma darin definitiv beflügelt haben.

Warum He-Man bei Netflix scheiterte

He-Man wurde bereits einmal im Jahr 1987 mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle verfilmt. Seit 2007 gab es dann bereits Pläne für eine Neuauflage in der Form einer weiteren Live-Action-Adaption, die jedoch bis heute nie zustande kam.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Netflix sollte dann mit einem Budget von 200 Millionen US-Dollar He-Man neues Leben einhauchen, doch die potenziellen Kosten waren dem Streaming-Giganten letztendlich zu viel. Adam und Aaron Nee wollten dann sogar He-Man und eine Fortsetzung in einem Rutsch drehen, um Kosten zu sparen, doch der Deal wurde aufgelöst.

Da Amazon seit 2021 eine Real-Serie zu She-Ra produziert (ebenfalls via Variety), würde es definitiv passen, wenn auch He-Man und die Masters of the Universe bei dem Netflix-Konkurrenten ein Zuhause finden. Noch ist aber nichts beschlossen und Fans müssen diesbezüglich noch eine finale Einigung abwarten.

Habt ihr den He-Man-Film von 1987 mit Dolph Lundgren bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat der euch gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Neuverfilmung, sollte die in absehbarer Zeit tatsächlich zustande kommen? Was ist euer aktuellster Lieblingsfilm oder eure aktuelle Lieblings-Serie im Fantasy-Genre? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!