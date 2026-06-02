WWDC 2026: So schaut ihr das große Apple-Event live mit

Apple hält die WWDC 2026 Keynote am 8. Juni in Apple Park ab – iOS 27 und eine grundlegend überarbeitete Siri gelten als erwartete Highlights.

Apples größtes Software-Event des Jahres startet in wenigen Tagen: Die WWDC 2026 (kurz für »Worldwide Developers Conference«) beginnt am Montag, dem 8. Juni 2026 mit der traditionellen Keynote. Startschuss ist um 10:00 Uhr Pacific Time, was für uns in Deutschland 19:00 Uhr entspricht.

Die Keynote findet dabei wie gewohnt am Apple-Campus in Cupertino statt. Der Rest der fünftägigen Konferenz – diese läuft vom 8. bis 12. Juni – ist hauptsächlich Entwicklern vorbehalten.

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Autoplay

Hier gibt es die WWDC-Keynote

Den offiziellen Live-Stream gibt es über mehrere Kanäle.

Da wäre zum einen die offizielle Apple-Webseite, die Apple-TV-App sowie der offizielle Apple-Kanal auf YouTube. Letzterer dürfte der unkomplizierteste Weg sein.

Wer den Termin verpasst, findet die Aufzeichnung zudem kurz nach dem Ende der Keynote auf denselben Plattformen.

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iOS 27 und Siri: Was Apple am 8. Juni voraussichtlich zeigt

Das größte Thema dürfte die gemutmaßte grundlegende Überarbeitung von Siri sein. Die Assistenz soll demnach eine eigene App mit Chatbot-Interface erhalten, tiefer in Drittanbieter-Apps integriert werden und persönlichen Kontext besser verarbeiten können als bisher.

Weitere Updates wird es vermutlich wie sonst auch für macOS, iPadOS, watchOS, visionOS und tvOS geben – mit Schwerpunkt auf Stabilität und neuen KI-Erweiterungen, die auch einer Partnerschaft mit Google zu verdanken sind.

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Nach der Keynote: Developer-Betas und öffentlicher Release

Direkt im Anschluss an die Keynote stellt Apple Entwickler-Betas der neuen Betriebssysteme bereit – öffentliche Releases folgen erfahrungsgemäß im September. Neue Hardware ist hingegen im Normallfall nicht zu erwarten.