WWDC 2026: So schaut ihr das große Apple-Event live mit

Apples größtes Software-Event des Jahres startet in wenigen Tagen: Die WWDC 2026 (kurz für »Worldwide Developers Conference«) beginnt am Montag, dem 8. Juni 2026 mit der traditionellen Keynote. Startschuss ist um 10:00 Uhr Pacific Time, was für uns in Deutschland 19:00 Uhr entspricht.
Die Keynote findet dabei wie gewohnt am Apple-Campus in Cupertino statt. Der Rest der fünftägigen Konferenz – diese läuft vom 8. bis 12. Juni – ist hauptsächlich Entwicklern vorbehalten.
Hier gibt es die WWDC-Keynote
Den offiziellen Live-Stream gibt es über mehrere Kanäle.
Da wäre zum einen die offizielle Apple-Webseite, die Apple-TV-App sowie der offizielle Apple-Kanal auf YouTube. Letzterer dürfte der unkomplizierteste Weg sein.
Wer den Termin verpasst, findet die Aufzeichnung zudem kurz nach dem Ende der Keynote auf denselben Plattformen.
Link zum YouTube-Inhalt
iOS 27 und Siri: Was Apple am 8. Juni voraussichtlich zeigt
Das größte Thema dürfte die gemutmaßte grundlegende Überarbeitung von Siri sein. Die Assistenz soll demnach eine eigene App mit Chatbot-Interface erhalten, tiefer in Drittanbieter-Apps integriert werden und persönlichen Kontext besser verarbeiten können als bisher.
Weitere Updates wird es vermutlich wie sonst auch für macOS, iPadOS, watchOS, visionOS und tvOS geben – mit Schwerpunkt auf Stabilität und neuen KI-Erweiterungen, die auch einer Partnerschaft mit Google zu verdanken sind.
»Größter Siri-Umbau seit 15 Jahren«: Leak zu iOS 27 zeigt, in welche Richtung die Apple-Assistenz bald gehen soll
Nach der Keynote: Developer-Betas und öffentlicher Release
Direkt im Anschluss an die Keynote stellt Apple Entwickler-Betas der neuen Betriebssysteme bereit – öffentliche Releases folgen erfahrungsgemäß im September. Neue Hardware ist hingegen im Normallfall nicht zu erwarten.
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