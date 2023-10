Mit dem Xiaomi 14 wird MIUI durch ein neues Betriebssystem abgelöst, Hersteller zeigt große Ambitionen

Xiaomis Smartphone-Betriebssystem trägt zukünftig den Namen »HyperOS«.

Der bekannte Smartphone-Hersteller produziert weit mehr als nur Smartphones. Staubsaugerroboter, Wearables, Outdoor-Produkte, Küchengeräte - die Liste der elektronischen Produkte scheint endlos.

Für seine Handy-Sparte bestätigt Xiaomi jetzt offiziell das neue Betriebssystem, das mit dem kommenden Xiaomi 14 erscheinen soll: HyperOS.

Gerüchte über ein mögliches Ablösen von MIUI kursieren bereits seit längerer Zeit durchs Netz. Ursprünglich wurde über den Namen MIOS gemunkelt, was anscheinend zu Nahe an Apples iOS-Betriebssystem angelehnt ist (via Notebookcheck).

Smartphones sind nur der Anfang von HyperOS

Ein ausführlicher früherer Beitrag auf der chinesischen Plattform Weibo zeigt, dass es nicht nur um Smartphones geht.

Konkret scheint Xiaomi das neue Betriebssystem HyperOS auf weitere Geräte und Produkte ausdehnen zu wollen. Lei Jun spricht von einer »riesigen intelligenten Ökologie mit über 200 Kategorien«.

Als besondere Kategorie werden mehrfach Autos genannt - offensichtlich der nächste große Schritt von Xiaomi mit großen Ambitionen.

HyperOS basiert nach wie vor auf Android, aber das neue Betriebssystem wurde von Grund auf neu entwickelt und Xiaomi hat das selbst entwickelte »Vela-System« integriert, das die Grundlage für eine bessere Vernetzung von IoT-Geräten - darunter wahrscheinlich auch Autos - bilden soll.

Seit 2017 schraubt der chinesische Hersteller offenbar an dem neuen Betriebssystem, das auf dem Xiaomi 14 seine Premiere feiert.

Apropos: Auch die Produktion der kommenden Xiaomi 14-Serie wurde bestätigt, was frühere Gerüchte weiter untermauert und eine Ankündigung der Geräte unmittelbar bevorstehen könnte.

Ob HyperOS international Fuß fassen wird, steht noch nicht hundertprozentig fest. Auf die Frage der Plattform X, ob Xiaomi solche Ziele verfolge, antwortet Lei Jun: »Stay Tuned«.

Wir halten es jedoch für sehr wahrscheinlich, dass Xiaomi das neue Betriebssystem international ausweiten und die MIUI-Ära beenden wird.

In den nächsten Wochen und Monaten werden wir sicherlich mehr Klarheit haben. Welche (optischen) Veränderungen HyperOS genau mit sich bringen wird, bleibt leider noch abzuwarten.

Gut möglich, dass dank HyperOS die kommenden Smartphones länger mit OS-Updates versorgt werden. Immerhin hat der Hersteller für die Xiaomi 13T-Serie bereits vier Android-Updates versprochen:

Xiaomi geht endlich den Schritt, den jeder Smartphone-Hersteller machen sollte

1:03 Mix Fold 3 im Trailer: Xiaomi zeigt sein neues Falt-Handy in Karbon-Optik

Aus MIUI wird HyperOS und erstmals mit dem Xiaomi 14 erscheinen - wahrscheinlich auch in Deutschland. Was haltet ihr von diesem Schritt? Brauchen die Xiaomi-Handys dringend ein neues OS? Was haltet ihr davon, dass Xiaomi das Betriebssystem auch auf andere Geräte wie Autos ausweiten will? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare!