HyperOS 2 kommt: Hier sind alle KI-Features, die euer Xiaomi-Handy besser machen sollen

KI spielt eine zentrale in HyperOS 2 Global. Quelle: Xiaomi

Die Auslieferung von HyperOS 2 Global ist vor zwei Tagen angelaufen. Bisher erhalten nur Besitzer eines Xiaomi 14 das Update auf die neue Version des Betriebssystems. Welche Handys das Update auf jeden Fall erhalten, könnt ihr hier nachlesen.

Ein Schwerpunkt des Updates ist die Bereitstellung von KI-Diensten. Bisher war unklar, welche KI-Systeme Xiaomi in die globale Version von HyperOS 2 integrieren würde.

Das Branchenmagazin Xiaomi Time hat heute eine Liste aller KI-Dienste veröffentlicht, die in HyperOS 2 Global verfügbar sein werden.

Gut zu wissen: Xiaomi betreibt zwei Versionen von HyperOS. Eine speziell für China erstellte Version, HyperOS 2, und eine für den weltweiten Vertrieb, HyperOS 2 Global.

Laut Xiaomi Times werden die folgenden KI-Dienste Teil des neuen Betriebssystems sein.

Highlights

Echtzeit-Übersetzung von Gesprächen und Onlinemeetings.

Text oder Tonaufnahmen können zusammengefasst werden.

Überprüfung von Rechtschreibfehlern sowie grammatikalischen Fehlern in Texten.

Die anderen KI-Dienste

Circle to Search, um nach allem, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, zu suchen.

Übersetzung in Echtzeit, um mehrsprachige Untertitel für Aufnahmen zu erstellen und zu speichern.

Identifikation des Sprechers und die Möglichkeit, Namen von Sprechern bei der Umwandlung in Text zuzuordnen.

Notizen können mithilfe von KI neu organisiert werden.

Gesprochene Worte können in einen Text umgewandelt und gleichzeitig übersetzt werden.

Die KI kann Sprachen unterscheiden und übersetzen.

Bilder können mithilfe von KI vergrößert werden. Unterstützt werden sowohl Vergrößerungen des gesamten Bildes als auch einzelner Bereiche.

Objekte, Tiere und Menschen können aus Bildern mit einfachen Eingriffen entfernt werden.

Möglichkeit, aus Bildern oder Videos kleine Filme zu generieren.

Viele der genannten KI-Funktionen sind bereits für andere Handys und Computer verfügbar, oder zumindest angekündigt.

Jetzt seid ihr gefragt: Sprechen euch die KI-Funktionen an und würdet ihr den einen oder anderen Dienst nutzen? Welche Funktionen schätzt ihr an eurem Smartphone am meisten? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare!