Neue Werbung auf YouTube: Das steckt hinter den 30 Sekunden-Clips, die ihr nicht überspringen könnt

YouTube testet längere Werbeclips die nicht unterbrochen werden können. (Bildquelle: YouTube)

In den letzten beiden Monaten hat YouTube bereits an der Werbeschraube gedreht. So stellte YouTube im Mai ein neues Werbeformat vor, das Werbung nach besonders emotionalen Szenen zeigen soll.

Im Juni folgte dann die Ankündigung, bei YouTube Premium Lite zukünftig mehr Werbung zu schalten.

Das ist passiert: YouTube testet momentan zwei neue Werbeformate mit Werbung, die ihr nicht überspringen könnt, das berichtet das englische Magazin Search Engine Land.

Im Detail:

Werbung kann jetzt neben 15 Sekunden auch 30 Sekunden laufen, ohne überspringbar zu sein.

Auch eine Kombination aus sechs Sekunden langen Werbevideos mit einem folgenden 15 Sekunden langen Video wird getestet.

Mehr Werbung auf TV-Bildschirmen

Die neuen Werbeformate werden bisher nur auf TV-Bildschirmen getestet. In der Vergangenheit konnten Anzeigenkunden Werbevideos mit einer Spielzeit von 15 Sekunden wählen, die nicht übersprungen werden können.

YouTube verändert mit den neuen Werbeformaten zudem auch den Buchungsprozess. Bei dem alten Format traten Anzeigenkunden in Vorkasse, um Werbung für einen Festpreis zu schalten.

Bei den neuen Formaten ist dies nicht mehr der Fall, was zu einer vermehrten Nutzung auf YouTube führen könnte.

Die neuen Formate sind laut Swipe Insight ideal für die Bewerbung neuer Produkte und die Steigerung der Bekanntheit von Marken.

Bisher sind die neuen Werbeformate, die nicht übersprungen werden können, nur auf Fernsehern und Geräten mit Chromecast-Anbindung zu sehen. In Browsern oder auf mobilen Geräten werden sie Werbekunden noch nicht angeboten.

Für Anthony Higman, Gründer der Werbefirma Adsquire, könnte YouTube demnächst gerne auch 60 Sekunden Werbeclips testen, die nicht überspringbar sind.

Mit YouTube Premium und YouTube Premium Lite haben Zuschauer zwei Möglichkeiten, Werbung auf YouTube ganz oder zumindest teilweise zu unterbinden.

Google hat sich bisher zu den neuen Formaten und der Verlängerung der Werbeclips nicht geäußert.

Nun ist eure Meinung gefragt. Schaut ihr YouTube regelmäßig am Fernseher? Stört euch die Werbung oder habt ihr bereits ein Premium-Abo? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.