Google dreht an der Preisschraube: YouTube Premium und Music werden in Deutschland teurer

Google erhöht die Preise aller YouTube-Abonnements in Deutschland. (Bildquelle: Google)

Ein werbefreier Videogenuss entwickelt sich im Streaming-Zeitalter allmählich immer mehr zum Luxusgut. Nachdem Google vor Kurzem die Abo-Kosten von Youtube in den USA spürbar angehoben hat, schwappt die Preiswelle nun wie befürchtet über den Atlantik nach Deutschland.

Ab sofort gelten die neuen Preise für alle YouTube-Tarife in Deutschland. Wie ein Blick auf die offizielle Angebotsseite verrät, greift die neue Preisstruktur für Neukunden ab sofort, doch auch bestehende Abonnenten werden in Zukunft mehr für ihr YouTube-Abo ausgeben müssen.

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So viel kostet ein YouTube-Abo ab sofort

Google hebt die Preise von allen Abonnements an. Für YouTube-Abonnementen bedeutet dies konkret:

Alter Preis Neuer Preis YouTube Premium 12,99 Euro 14,99 Euro YouTube Premium Lite 5,99 Euro 7,99 Euro YouTube Premium Familie 23,99 Euro 27,99 Euro YouTube Premium Student 7,49 Euro 8,99 Euro YouTube Premium Jahresabo 129,99 Euro 149,99 Euro

Damit steigt der Preis für reguläre Einzelnutzer um zwei Euro sowohl im komplett werbefreien Abo als auch im Lite-Abonnement an. Der Familien-Tarif steigt sogar um vier Euro pro Monat an.

Prozentual steigen die Preise zwischen 15 Prozent und 33 Prozent an.

Die Preise für YouTube Musik steigen ebenfalls

YouTube Musik ist im Premium-Abo enthalten. Google bietet es zusätzlich aber auch als Einzel-Abo an. Die Erhöhungen fallen hier nicht so hoch aus und liegen im Bereich zwischen 9 und 20 Prozent.

Alter Preis Neuer Preis YouTube Musik Premium 10,99 Euro 11,99 Euro YouTube Musik Premium Familie 16,99 Euro 18,99 Euro YouTube Musik Premium Student 5,49 Euro 5,99 Euro YouTube Musik Premium Jahresabo 99,99 Euro 119,99 Euro

Während die Preise bereits für neue Abonnenten gelten, plant Google laut eines Berichts von Computerbase, bestehende Abonnenten über die Preiserhöhung per Email zu informieren. Die E-Mail enthalte die Bitte »der Preisänderung zuzustimmen«, andernfalls könne die Mitgliedschaft gekündigt werden.

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Aus der E-Mail geht auch der Grund hervor, warum Google die Preise anhebt: zur weiteren Verbesserung der Premium-Mitgliedschaft sowie der angemessenen Unterstützung aller Kreativen auf der Plattform.

Nun ist eure Meinung gefragt. Habt ihr ein YouTube-Premium-Abo abgeschlossen oder denkt darüber nach? Wie steht ihr zu der ersten Preiserhöhung seit dem Jahr 2023? Schreibt uns dazu gerne unten einen Kommentar.