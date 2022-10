Youtube testet neue Bezahlschranke: 4K bald nur noch für Premium-Abonnenten?

In den USA können einige Nutzer Youtube-Videos nicht mehr in UHD-Auflösung sehen - es sei denn, sie schließen ein Premium-Abo ab. Wie mehrere User auf Reddit und Twitter berichten, scheint Youtube diese neue Bezahlschranke derzeit in den USA zu testen.

Wie in den geteilten Screenshots zu sehen ist, markiert die Videoplattformen Auflösungen über 1440p in der Youtube-App mit dem Hinweis Premium . Um auf die höheren Auflösungen zugreifen zu können, ist demnach der Abschluss eines Premium-Abonnements vonnöten.

Im Browser sind die höheren Auflösungen hingegen offenbar ohne Limitierung verfügbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Aktuell ist nicht klar, ob Youtube-Besitzer Google tatsächlich plant, das Feature in der Breite auszurollen. Eine Anfrage der US-Seite TechCrunch nach einer Stellungnahme wollte das Unternehmen nicht beantworten.

Auf Twitter reagierte man hingegen auf einen Post mit der Aussage, es handele sich bei der Bezahlschranke um ein Experiment, um die Feature-Vorlieben von Premium- und Nicht-Premium-Nutzern besser einschätzen zu können.

Ebenfalls unklar ist, ob Youtube den Test auf andere Regionen außerhalb der USA ausweiten wird. Zum jetzigen Zeitpunkt scheinen Nutzer in Deutschland jedoch nicht von der Testphase betroffen zu sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was bringt Youtube-Premium überhaupt?

Derzeit erhalten Premium-Abonnenten vier große Vorteile, die nicht zahlenden Nutzern vorenthalten sind. Der wohl wichtigste Punkt ist das werbefreie Anschauen von Videos. Außerdem können Videos im Hintergrund abgespielt werden, etwa wenn der Smartphone-Bildschirm ausgeschaltet wird oder zu einer anderen App gewechselt wird. In der Non-Premium-Variante pausiert das Video in diesen Fällen.

Weitere Vorteile beinhalten die Möglichkeit zum Download von Videos, um diese auch offline ansehen zu können, sowie ein Zugang zum Streamingdienst Youtube Music Premium.

Unsere Liste der 10 erfolgreichsten Videos aus Youtube könntet ihr so beispielsweise auch im Flieger oder im Funkloch anschauen.

90 3 Mehr zum Thema 17 Jahre YouTube: Das sind die 10 erfolgreichsten Videos aller Zeiten

Youtube Premium kostet aktuell rund 12 Euro pro Monat. Eine einmonatige Testphase erlaubt das kostenlose Ausprobieren des Abos.

Einige Funktionen versteckt Youtube jedoch nicht hinter der Paywall, sondern gratis in den Einstellungen der Plattform. Mein Kollege Sören hat euch 8 praktische Features von Youtube herausgesucht, die man allzu leicht übersieht.

YouTube: Diese 8 superpraktischen Features übersieht man viel zu leicht

Was haltet ihr von der neuen, testweisen Bezahlschranke von Youtube? Ist die Auflösung ein Grund, in Zukunft womöglich zu Premium zu wechseln oder eine Möglichkeit für die Konkurrenz, die Vorherrschaft von Youtube zu brechen? Und glaubt ihr, dass Youtube die Einschränkung bald auch in Deutschland ausrollt?