Zelda-Fan arbeitet extra bei Paketdienst, um Tears of the Kingdom zu klauen, doch seine Mutter verät ihn

Fast wäre der Plan aufgegangen, aber die eigene Mutter hat den Diebstahl-Versuch zerstört.

Manche Fans würden wirklich alles machen, um so schnell wie möglich an ihr heißbegehrtes Spiel heranzukommen – selbst zum Straftäter werden. Kurz vor Release von Zelda: Tears of the Kingdom haben zwei Japaner einen Job bei einem Paketdienst gestartet, um vorab an das Spiel zu kommen – wäre die Mutter des einen Verbrechers nicht gewesen, wäre der Coup sogar womöglich nie aufgeflogen.

Anfangs ist laut der japanischen Webseite Bunshun (und übersetzt von Automaton Media) alles wie am Schnürchen für die beiden Kleinkriminellen verlaufen: Sie wurden eingestellt und bekamen sogar das Spiel in die Finger. Während der eine mit seinem Fang zufrieden war, stibitzte der andere noch mehr Zelda-Artikel wie den Special Edition Switch Pro Controller.

12:23 10 versteckte Details in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Ihr Fehler: Nach getaner Arbeit haben sie genau das nicht mehr gemacht - ihre Arbeit! Und anstatt offiziell zu kündigen oder sich zeitweise krankschreiben zu lassen, fehlten die beiden unentschuldigt beim Paketdienst, woraufhin eine der Mütter kontaktiert wurde. Als sie gefragt wurde, wo ihr Kind denn steckt, meinte sie, er würde irgendein Spiel zocken.

Da hat es wohl nicht mehr lange gedauert, bis die ganze Sache aufgeflogen ist. Den Job haben die beiden Langfinger natürlich verloren, die gestohlenen Gegenstände mussten ebenfalls erstattet werden.

Auch wenn das wie aus einem billig gedrehten Heist-Film wirkt, sind solche Aktionen (zumindest in Japan) offenbar nicht allzu selten. Laut unbekannter Quelle bei dem Paketdienst behauptet, dass dies bei Teilzeitmitarbeitern häufig vorkommt. Wenn die dann relativ schnell kommen und gehen, ist es sehr schwierig zu erfahren, wer denn nun die Gegenstände gestohlen hat.

Seid ihr auch baff, wie viel Aufwand sich einige Menschen machen, nur um wenige Tage vor Release an ihre heißerwarteten Spiele heranzukommen? Mal davon abgesehen, dass sie sich damit strafbar machten! Bei welchem Spiel fällt es euch schwer, die Füße vor Release stillzuhalten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!