Zelda: So spielt man Tears of the Kingdom in nur knapp einer Stunde durch

"Wie schnell können Sie Tears of the Kingdom durchspielen?" - "Ja!"

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist nicht groß, es ist gigantisch. Abseits der Hauptstory warten unzählige Nebenquests, Schreine, Schilder, Höhlen, Brunnen und Krogs darauf, von euch gefunden und erlebt zu werden. Wer das Spiel startet, sollte am besten gleich seinen Jahresurlaub einreichen.

Es sei denn, in eurem Personalausweis steht der Name gymnast86. Dann seid ihr nämlich in der Lage, Tears of the Kingdom in gerade einmal etwas mehr als einer Stunde durchzuspielen.

Neue Bestzeit - aber nur dank Glitches

Wer jetzt glaubt, dass der Speedrunner verdammt viel Skill hat, wird bestimmt richtig liegen, aber das ist nicht alles, was man für eine solche Wahnsinnszeit benötigt. Denn TotK ist zwar ein überaus fehlerfreies Spiel, gänzlich unverschont von Bugs und Glitches ist es aber natürlich auch nicht geblieben.

Genauer gesagt benötigt gymnast86 einen Glitch, der es ihm erlaubt, Materialien zu duplizieren. Dadurch kann er sich schon kurz nach dem Spielstart den besten Bogen im Spiel gleich mehrfach ins Inventar zaubern. Von da an haben die Feinde nichts mehr zu lachen, denn den ausgeteilten Pfeilschaden erhöht er zusätzlich noch durch - ebenfalls duplizierte - extrem starke Items.

Den Speedrun könnt ihr euch in voller Länge hier anschauen:

Wie ihr sehen könnt, ist es mit dem Duplizierungs-Glitch noch nicht getan. Hier kommt der oben erwähnte Skill ins Spiel. Denn mit gerade einmal vier Herzen ausgestattet, wagt sich gymnast86 direkt in die Höhle der Löwen und fordert den Endboss heraus.

Am Ende triumphiert er und eine Zeit von gerade einmal etwas mehr als einer Stunde steht auf der Stoppuhr - genauer gesagt 1:18:59. Dabei handelt es sich zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels um den Weltrekord.

