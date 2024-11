Zündung im Orbit: SpaceX startet diesen Monat zum sechsten Mal und setzt auf eine Schlüsselfunktion

Die gewonnenen Erkenntnisse werden direkt umgesetzt: Starship wartet auf seinen sechsten Flug. Foto von SpaceX auf Unsplash; Logo SpaceX

Erst letzten Monat haben SpaceX das Starship, die größte jemals gebaute Rakete, ins All geschickt. Bereits am 18.11.2024 steht der nächste Flug an. Auch dieses Mal setzt SpaceX auf eine Schlüsselfunktion, um die Oberstufe des Raumschiffs wiederverwenden zu können.

Wie ist die hohe Anzahl an Flügen in so kurzer Zeit möglich?

Dass SpaceX das Starship in so kurzen Abständen abheben lassen können, liegt unter anderem an diesen Faktoren:

Chopsticks-Arme am Startturm, die die erste Raketenstufe bei der Landung auffangen.

Kontrollierte und zielgerichtete Wasserung nach dem suborbitalen Flug der Starship-Oberstufe im Indischen Ozean.

Upgrades am System: mehr Redundanz im Booster-Antriebssystem und aktualisierte Softwaresteuerungen.

Sechstes Triebwerk soll im Orbit gezündet werden

SpaceX werden wieder versuchen, eines der sechs Raptor-Triebwerke des Raumschiffs im Orbit zu zünden, da dies eine Wiederverwertung der Oberstufe ermöglicht. Das Unternehmen möchte neue sekundäre Wärmeschutzmaterialien testen, um die Stufe auf Herz und Nieren zu prüfen.

Auf der SpaceX-Seite könnt ihr live dabei sein, denn es wird einen Live-Webcast während dieses Tests geben. Um 14:00 Uhr (texanische Ortszeit) geht es los.

In der letzten Abstiegsphase soll das Raumschiff in einem höheren Anstellwinkel fliegen und dabei die Grenzen der Klappensteuerung gezielt ausreizen. Aus den Beobachtungen sollen anschließend Daten für zukünftige Landeprofile gewonnen und in Vorbereitung auf den siebten Flug übernommen werden.