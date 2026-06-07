Xbox Showcase 2026: Die wichtigsten Ankündigungen und Trailer im Überblick

Der Xbox Showcase 2026 fährt mit einem echten Trailer-Feuerwerk auf.

Der Xbox Games Showcase 2026 ist nicht einfach nur die nächste große Sommer-Präsentation von Microsoft – er markiert den Startschuss für eine völlig neue Ära. Es war das allererste große Event unter der Leitung der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma, die erst im Februar das Ruder übernommen hat.

Und der frische Wind an der Spitze ist bereits deutlich spürbar: Neben einer viel diskutierten Anpassung des Gaming-Labels sorgte die neue Führung zuletzt vor allem mit einer überraschenden Preissenkung für den Xbox Game Pass Ultimate für massig Sympathiepunkte in der Community.

Wir haben euch die wichtigsten Ankündigungen und Trailer zusammengefasst. Viel Spaß beim Stöbern!

Die wichtigsten Ankündigungen im Überblick

Gears of War: E-Day

7:14 Gears of War: E-Day zeigt endlich 7 Minuten Gameplay – und verrät direkt das Release-Datum

Entwickler: The Coalition | Publisher: Xbox Game Studios | Genre: Third-Person-Shooter | Release: 6. Oktober 2026 | Plattformen: Xbox Series X/S, PC

In satten sieben Minuten liefert der neue Trailer zu Gears of War: E-Day endlich handfestes Gameplay vom berüchtigten Emergence Day und dem Ausbruch der Locust-Horde. Dabei fällt direkt auf, dass der junge Marcus Fenix trotz des plötzlichen Chaos schon erstaunlich routiniert und kampfbereit in die brutalen Schusswechsel zieht.

Zusätzlich zum wuchtigen Überlebenskampf, der 14 Jahre vor dem allerersten Teil der Shooter-Reihe ansetzt, enthüllt das Video am Ende auch noch das konkrete Release-Datum: Am 6. Oktober 2026 geht’s los!

State of Decay 3

3:05 State of Decay 3 meldet sich nach langer Funkstille zurück – das Zombie-Survivalspiel erscheint 2027

Entwickler: Undead Labs | Publisher: Xbox Game Studios | Genre: Survival | Release: 2027 | Plattformen: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Auf dem Xbox Showcase hat sich Entwickler Undead Labs mit einem stimmungsvollen Trailer zu State of Decay 3 zurückgemeldet, der passend von den düsteren Klängen des Songs »Bela Lugosi's Dead« untermalt wird.

Auch Jahre nach dem Ausbruch der Apokalypse müsst ihr in einer von der Blutseuche verseuchten Welt eure eigene Basis aufbauen, Ressourcen plündern und euch gemeinsam mit euren Freunden im Koop-Modus gegen unerbittliche Zombiehorden behaupten.

Bis ihr diesen knallharten Überlebenskampf antreten dürft, müsst ihr euch allerdings noch etwas in Geduld üben, denn der Release ist erst für 2027 angesetzt. Dann erscheint das Survival-Spiel für PC sowie Xbox Series X/S und landet pünktlich zum Launch direkt im Game Pass.

Halo: Campaign Evolved

2:29 Halo: Campaign Evolved zeigt uns, wie es im Remake zur Sache geht

Entwickler: Halo Studios | Publisher: Xbox Game Studios | Genre: FPS | Release: 28. Juli 2026 | Plattformen: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Halo: Campaign Evolved gab sich auf dem Xbox Games Showcase natürlich die Ehre und führt uns schon am 28. Juli 2026 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in altbekannte Schlachten – und neue Missionen, wie im Rahmen des frischen »New Missions«-Trailer angekündigt wurde.

Insgesamt gibt es drei neue Missionen, die ihr wahlweise allein oder mit im Koop-Modus mit bis zu vier Personen spielen könnt. Dem Multiplattform-Release nach wird auch Cross-play und Cross-Progression unterstützt.

Metro 2039

2:47 Metro 2039: Satte 3 Minuten Gameplay enthüllen ein Feature, auf das die Shooter-Serie lange gewartet hat

Entwickler: 4A Games | Publisher: Deep Silver | Genre: FPS | Release: Februar 2027 | Plattformen: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Der erste Gameplay-Trailer zu Metro 2039 zeigt fast drei Minuten lang düstere Ingame-Szenen und führt erstmals zerstörbare Umgebungen in die postapokalyptische Shooter-Reihe ein. Als rachsüchtiger Fremder stellt ihr euch dem zum Diktator aufgestiegenen Ex-Spartaner Hunter entgegen und nutzt dabei neue Werkzeuge wie die lautlose Stealth-Waffe Shatun.

Bis ihr jedoch selbst in die beklemmenden Tunnel hinabsteigen dürft, müsst ihr euch leider noch bis Februar 2027 gedulden.

Fable

2:49 Fable wurde jüngst verschoben – jetzt kennen wir den genau Release-Termin

Entwickler: Playground Games | Publisher: Xbox Game Studios | Genre: Rollenspiel | Release: 23. Februar 2027 | Plattformen: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Es ist mehr als ein Jahrzehnt her, seit der letzte Ableger der Fable-Reihe erschienen ist. Und wie wir bereits seit einiger Zeit wissen, müssen wir uns noch etwas länger gedulden, bis sich das ändert. Das Reboot erscheint nicht mehr 2026. Dafür gibt es jetzt einen neuen Release-Termin. Fable erscheint jetzt am am 23. Februar 2027 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Bis dahin versüßen uns die Entwickler aber die Wartezeit mit neuen Story-Details. Aber seht einfach selbst.

Call of Duty: Modern Warfare 4

5:28 CoD Modern Warfare 4: Der neue DMZ-Modus sieht fantastisch aus – für viele Spieler vielleicht sogar ein bisschen zu fantastisch

Entwickler: Infinity Ward | Publisher: Activision | Genre: Multiplayer-Shooter | Release: 23. Oktober 2026 | Plattformen: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Switch 2

Zum krönenden Abschluss des Xbox Games Showcase lieferte Activision einen ersten Ausblick auf den DMZ-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 4.

In diesem Extraction-Shooter werdet ihr als inoffizielle Agenten in eine dynamische Kampfzone geschickt, um wertvolle Militärtechnologie aus den Überresten des vergangenen Krieges zu bergen. Obwohl die enge erzählerische Verknüpfung mit dem Hauptspiel vielversprechend klingt, sorgt das im Trailer präsentierte »Gameplay« in der Community bereits für reichlich Skepsis.

Die gezeigten Gefechte wirken derart langsam und durchchoreografiert, dass sich viele Zuschauer in den Kommentaren unweigerlich an den berüchtigten Ankündigungs-Trailer von The Division erinnert fühlen. Ob euch auf den Live-Servern tatsächlich eine solch filmreife Erfahrung oder doch eher das gewohnte Multiplayer-Chaos erwartet, könnt ihr pünktlich zum Release am 23. Oktober 2026 selbst herausfinden.

Mehr zum Thema Großangriff auf Tarkov: Modern Warfare 4 will das schaffen, woran Call of Duty schon einmal gescheitert ist von Philipp Elsner

Doom: The Dark Ages – Revelations

2:27 Ihr habt noch nicht genug von Doom: The Dark Ages? Gut, denn jetzt kommt die Erweiterung Revelations – und zwar schon in wenigen Wochen

Entwickler: id Software | Publisher: Bethesda Softworks | Genre: FPS | Release: 7. Juli 2027 | Plattformen: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Doom: The Dark Ages, der neueste Ableger der legendärsten Ego-Shooter-Reihe überhaupt, bekommt überraschend ein Addon spendiert. Es trägt den Namen Revelations und entführt euch ins Fegefeuer. Euch erwarten neue Gegner, neue Waffen und mehr Rätsel. Das Addon kostet 20 Euro und erscheint am 7. Juli 2026.

Außerdem erscheint am selben Tag das kostenlose Update 3.0, das mehrere Verbesserungen bringt, darunter tiefere Customization.

Wo Long 2: Wings of Ember

1:25 Das knackige Soulslike Wo Long bekommt einen Teil 2 und landet zum Release direkt im Game Pass

Entwickler: Team Ninja | Publisher: Koei Tecmo | Genre: Action-Rollenspiel | Release: 2027 | Plattformen: PC, Xbox Series X/S

Team Ninja und Koei Tecmo haben mit Wo Long 2: Wings of Ember die Fortsetzung ihres knüppelharten Action-Rollenspiels angekündigt, die euch erneut in eine düstere Version der Drei Reiche entführt.

An der Seite historischer Helden meistert ihr chinesische Kampfkünste, um euch auf den blutigen Schlachtfeldern gegen monströse Dämonen zur Wehr zu setzen. Das »Soulslike« erscheint Anfang 2027 für PC sowie Xbox Series X/S und landet pünktlich zum Release direkt im Xbox Game Pass.

Resonance: A Plague Tale

1:24 Resonance: A Plague Tale pfeift auf Stealth und zeigt brachiale Kämpfe – und den Release-Termin

Entwickler: Asobo Studio | Publisher: Focus Entertainemtn | Genre: Action-Adventure | Release: 27. August 2026 | Plattformen: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Vorbei sind die Zeiten, in denen wir uns zitternd im dunklen Gras verstecken mussten: Das Prequel Resonance: A Plague Tale schlägt spielerisch eine völlig neue Richtung ein! Der brandneue Trailer rückt die aus Requiem bekannte Schmugglerin Sophia in den Fokus und zeigt, wie sie im antiken Griechenland mit Klingen und einem Greifhaken kompromisslos austeilt.

Das Spiel verabschiedet sich vom klassischen Stealth-Fokus der Serie und liefert stattdessen brachiale Action und Umgebungsrätsel, die stark an Tomb Raider erinnern. Das wichtigste Detail für alle Fans wartet jedoch ganz am Ende des Videos: Neben den intensiven Gameplay-Szenen wurde endlich auch der offizielle Release-Termin enthüllt: Schon am 27. August 2026 ist es soweit.

Persona 6

1:24 Persona 6 ist offiziell enthüllt – und schlägt im ersten Trailer ganz schön düstere Töne an

Entwickler: Atlus | Publisher: Atlus | Genre: JRPG | Release: tba | Plattformen: PC, Xbox Series X/S

Auf dem Xbox Showcase hat Atlus mit Persona 6 endlich den lang ersehnten nächsten Hauptteil der Rollenspiel-Reihe angekündigt, der im ersten Trailer direkt mit einer überraschend düsteren Atmosphäre fesselt.

Dabei erwartet euch eine komplett eigenständige Geschichte, in der ihr mit einem brandneuen Cast erneut den für die Serie so typischen Mix aus Alltag und übernatürlichen Kämpfen durchlebt.

Ein konkretes Release-Datum lässt zwar noch auf sich warten, doch dafür steht bereits fest, dass das Rollenspiel pünktlich zum Launch für PC sowie Xbox Series X/S erscheint und direkt im Xbox Game Pass landet.

Spyro: A Realm Beyond

1:12 Spyro: A Realm Beyond – Der lila Drache kehrt nach fast 20 Jahren wieder zurück

Entwickler: Toys for Bob | Publisher: Activision | Genre: Plattformer | Release: Frühjahr 2027 | Plattformen: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Switch 2

Fast zwei Jahrzehnte haben Fans auf diesen Moment gewartet, jetzt ist es offiziell: Toys for Bob (das Studio hinter der Reignited Trilogy und Crash Bandicoot 4) haben mit Spyro: A Realm Beyond das erste komplett neue Abenteuer des lila Drachen angekündigt!

Der erste Trailer gewährt uns einen Blick auf eine brandneue Welt, die wir im Frühjahr 2027 erkunden dürfen. Die größte spielerische Neuerung für das Franchise: Es gibt kein simples Gleiten oder begrenzte Fluglevel mehr. In A Realm Beyond lernt Spyro endlich das echte, uneingeschränkte Fliegen. Was genau das für das Gameplay und die Welt bedeutet, verraten die Entwickler noch nicht. Denkbar wäre eine offene Welt, in der wir uns frei bewegen können.

Als besonderes Highlight für langjährige Fans kehrt zudem der legendäre englische Original-Synchronsprecher Tom Kenny zurück, um dem Drachen erneut seine Stimme zu leihen.

Senua

2:02 Senua kehrt überraschend für ein neues Hellblade zurück – im ersten Trailer geht der psychologische Kampf weiter

Entwickler: Ninja Theory | Publisher: Xbox Game Studios| Genre: Action-Adventure| Release: tba | Plattformen: PC, Xbox Series X/S

Auf dem Xbox Showcase wurde überraschend das neue Action-Adventure Senua angekündigt, das die düstere Geschichte im Universum von Hellblade konsequent fortsetzt.

Darin seid ihr in einer fegefeuerartigen Zwischenwelt gefangen und müsst euch in den gewohnt wuchtigen Nahkämpfen den Weg ins Jenseits freikämpfen, um wieder mit euren verlorenen Liebsten vereint zu sein.

Ein genaues Release-Datum steht zwar noch aus, doch sicher ist bereits, dass der psychologische Überlebenskampf für PC sowie Xbox Series X/S erscheint und direkt zum Launch im Xbox Game Pass landet.

Age of Empires 4: Raiders of the North

0:55 Age of Empires 4: In der Erweiterung Raiders of the North erobert ihr schon im Herbst 2026 ... nun, den Norden

Entwickler: Relic Entertainment | Publisher: Xbox Game Studios | Genre: Echtzeit-Strategie | Release: Herbst 2026 | Plattformen: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

Mit der im Herbst 2026 erscheinenden Erweiterung Raiders of the North ziehen die Schotten und Wikinger als brandneue spielbare Völker in Age of Empires 4 ein. Neben den frischen Fraktionen erwarten euch neue Spielmechaniken und erweiterte Crucible-Missionen im Kampf um die Vorherrschaft über die Nordsee.

Clockwork Revolution

4:01 Endlich ein Lebenszeichen von Clockwork Revolution: Das »BioShock-Dishonored« kommt 2027, stiftet beim Release aber gehörig Verwirrung

Entwickler: inXile Entertainment | Publisher: Xbox Game Studios | Genre: Action-Rollenspiel | Release: 2027 | Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Im Steampunk-Rollenspiel Clockwork Revolution reist ihr nach einem missglückten Heist durch die Zeit, um die Geschichte eurer Metropole umzuschreiben und die Manipulationen der skrupellosen Lady Ironwood zu stoppen. Der spielerische Mix aus BioShock und Dishonored soll 2027 erscheinen, stiftet aber mit der Einblendung »Xbox Console Exclusive« am Ende des Trailers noch etwas Verwirrung.

Während Microsoft bei anderen Showcase-Titeln wie State of Decay 3 oder Gears of War E-Day explizit PC-Versionen und Xbox Play Anywhere nannte, fehlt dieser Zusatz hier komplett. Aktuell bleibt also abzuwarten, ob der Titel den PC tatsächlich auslässt.

Magicians: The Devil's Deal

2:44 Magicians: The Devil's Deal: Das neue Fantasy-Spiel sieht aus wie BioShock mit Magie

Entwickler: Uppercut Games | Publisher: Focus Entertainment | Genre: Action | Release: 2027 | Plattformen: PC, Xbos Series X/S, PlayStation 5

Magicians: The Devil’s Deal ist ein storybasierter Ego-Shooter, bei dem ihr in die Rolle des Zauberkünstlers Jacob Menteuro schlüpft. Der hat zu Lebzeiten einen Deal mit dem Teufel abgeschlossen und ist jetzt in der Hölle gelandet. Das will er aber nicht auf sich sitzen lassen und versucht zu fliehen.

Dafür kommen aber keine klassischen Waffen wie Pistolen oder Schrotflinten zum Einsatz, sondern tödliche Zaubertricks. Einige davon hat sogar den Höllengestalten höchstpersönlich abgenommen.

Valor Mortis

2:02 Valor Mortis: Schon im September können wir uns in das einzigartige Napoleon-Soulslike stürzen

Entwickler: One More Level | Publisher: Lyrical Games | Genre: Action | Release: 24. September 2026 | Plattformen: PC, Xbos Series X/S, PlayStation 5

In dem ungewöhnlichen Soulslike Valor Mortis verschlägt es euch in eine extrem düstere Version der napoleonischen Kriege, in der ihr als auferstandener Soldat mit übernatürlichen Kräften gegen albtraumhafte Monster kämpft. Ihr müsst eine Verschwörung im Schatten des Kaisers aufdecken und dabei knallharte Gefechte überstehen, die euer ganzes Können fordern.

Minecraft Dungeons 2

1:53 Minecraft Dungeons 2: Das Klötzchen-Diablo geht schon im September in die zweite Runde

Entwickler: Mojang Studios | Publisher: Xbox Game Studios | Genre: Action | Release: 29. September 2026 | Plattformen: PC, Xbos Series X/S, PlayStation 5, Switch, Switch 2

Minecraft Dungeons 2 mixt erneut den legendären Klötzchen-Look mit dem Gameplay von Diablo und lässt euch allein oder mit bis zu drei Freunden verschiedene Dungeons erkunden und haufenweise Loot finden.

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