Das Gothic Remake ist bei Weitem nicht perfekt, aber es erntet viel Liebe – auch bei euch?

Zum Release lässt der namenlose Held die Muskeln spielen.

Liebe verzeiht sehr viel, das gilt auch und ganz besonders für Spiele wie Gothic. Das Original war so geschmeidig wie Schmirgelpapier. Im Remake wurde vieles zugänglicher – aber damit haben sich ein paar neue Probleme ergeben. Und manche der alten sind nicht weg.

Das ist auch der Fan-Community eindeutig bewusst. Trotzdem zeigen sich viele erleichtert bis begeistert nach dem Release des Gothic Remake. Mal ehrlich, viele von uns hatten lange die Sorge, dass es ein Reinfall wird, oder? Nun zeigt sich, stattdessen hat Alkimia mit viel Liebe und guten Ideen ein würdiges Remake erschaffen. Das erntet bei aller (berechtigten!) Kritik auch viel Lob, nicht nur wegen der reinen Nostalgie.

Eure eigene Meinung interessiert uns natürlich auch brennend! Stimmt gerne in der Umfrage ganz unten im Artikel ab.

1:07:13 Was taugt das Gothic Remake wirklich?

Autoplay

Das sagen die Fans zum Gothic Remake

Bei Steam steht das Spiel aktuell »sehr positiv«. 81 Prozent der rund 5.000 Nutzerwertungen (auf Deutsch und Englisch) geben einen Daumen hoch.

Das Original steht bei rund 13.000 Reviews mit 91 Prozent nochmal stärker da, aber der Vergleich ist natürlich unfair, allein aufgrund der sehr unterschiedlichen Zeitspannen. Im Gegenteil, ziemlich beeindruckend, dass das Remake jetzt schon fast halb so viele Wertungen bekommen hat.

Gelobt wird vor allem die Atmosphäre und die detailgetreue Umsetzung, die es Rückkehrern leicht macht, sich wieder in Khorinis zuhause zu fühlen. Die neue Optik gefällt vielen, ebenso die Neuerungen wie Tauchen und Reiten.

Unter Wasser finden wir viele Schätze und zum Glück sehr wenige Gegner.

Außerdem freuen sich viele in ihren Reviews, dass Gothic immer noch ziemlich kompromisslos mit ihnen umspringt. Zwar gibt es ja jetzt Schwierigkeitsgrade und mehr Tutorials im Glossar, aber das Spiel verzichtet weiterhin auf Questmarker, Kompass und viele andere bequeme Gewohnheiten, die fast schon Standard im RPG-Genre sind. Das kommt überwiegend gut an.

Natürlich nicht bei allen. Gothic ist kein Mainstream, entsprechend sind negative Reviews, die sich mehr Unterstützung und Leitung durchs Spiel wünschen, null überraschend, hier gehen einfach Geschmäcker auseinander.

Wo sich allerdings noch was tun muss, sind Aspekte, die Leuten den Spaß verderben, die das Spiel grundsätzlich mögen. Einige berichten etwa über Abstürze und störende Ruckler, auch noch nach dem Day-One-Patch.

Zum Glück ist der altbekannte Leiter-Bug Geschichte.

Insgesamt überwiegt aber die gute Laune, und der deutschsprachige Kommentar mit den meisten Upvotes spricht wohl vielen aus der Seele:

Ausgezeichnetes Remake, wer das alte Gothic mochte, wird auch das hier lieben. Auch für neue Spieler aber absolut geeignet. An THQ: Bitte Gothic 2 + Nacht des Raben als nächstes! Danke! Vanrath bei Steam

Und die Presse?

Die Test-Keys zu Gothic kamen zu einem ziemlich herausfordernden Zeitpunkt, nämlich erst eine Woche vor Release und dann auch noch kurz vor dem Summer Game Fest. Entsprechend gibt es ziemlich wenige Reviews von großen Webseiten. Wir zurren unsere finale Wertung ebenfalls erst noch fest – aber ihr habt trotzdem schon jede Menge zu lesen:

Bei Metacritic ergibt sich für die PC-Version derzeit ein Metascore von 73, mit 4 positiven und 3 gemischten Presse-Reviews. Düsterer schaut es auf der PS5 aus, hier steht das Gothic Remake nur bei einer 66. Lest am besten bei den Kollegen von GamePro, wo es noch Probleme gibt.

Die User werten auch dort wohlwollender, aktuell mit einer 8,4 bei 130 Reviews.

Wie gefällt euch das Gothic Remake?

Natürlich gibt es beim Thema Gothic keinen Weg an der GameStar-Community vorbei. Stimmt doch gerne gleich einmal ab und lasst uns eure Meinung zum Spiel in den Kommentaren hören!

Vielen Dank für eure Teilnahme an der Umfrage! Schreibt uns auch gerne, wie viel Zeit ihr bisher in das Remake gesteckt habt, ob ihr schon wisst, welchem Lager ihr euch anschließt, und welche der Neuerungen ihr am besten (oder schlechtesten) findet. Schreibt das Ganze einfach auf Pergament, rollt es zusammen und bringt es zu den Feuermagiern. Einfache Aufgabe, wie wir ja wissen!