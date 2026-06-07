Endlich Gameplay aus Metro 2039: Erstmals in der Shooter-Serie gibt's zerstörbare Level-Elemente, aber der Release ist erst 2027

Endlich gibt es erstes Gameplay zu Metro 2039! Der neue Trailer zeigt zerstörbare Level und verrät den Release-Zeitraum für den düsteren Shooter.

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Dennis Zirkler
07.06.2026 | 20:00 Uhr

Video starten 2:47 Metro 2039: Satte 3 Minuten Gameplay enthüllen ein Feature, auf das die Shooter-Serie lange gewartet hat

Der Xbox Games Showcase hat mal wieder geliefert: 4A Games hat fast drei Minuten echtes Ingame-Material zum kommenden Metro 2039 enthüllt. Das düstere Shooter-Franchise kehrt mit voller Wucht zurück – bringt allerdings nicht nur eine drückende Atmosphäre und neue spielerische Kniffe mit, sondern erfordert auch noch etwas Geduld von euch.

Vom Beschützer zum Tyrannen

Die Zeiten haben sich in der Moskauer Metro gewaltig gewandelt: Solltet ihr gehofft haben, auf eine einigermaßen stabile Gesellschaft im Untergrund zu treffen, werdet ihr im neuen Trailer schnell eines Besseren belehrt.

Der einstige Held und Spartaner-Ranger Hunter hat die absolute Macht an sich gerissen. Mit Lügen und Propaganda formte er ein fanatisches Regime und verwandelte die Überreste des ehemals glorreichen und selbstlosen Spartaner-Ordens in eine waschechte Diktatur.

Ihr übernehmt die Rolle des sogenannten Fremden: Getrieben von Wut und Hass auf dieses neue System, zieht ihr in den Untergrundkrieg, um Hunter für seine Heuchelei zur Rechenschaft zu ziehen. Der Fremde wird laut den Entwicklern nicht eher ruhen, bis der neue Anführer und sein Imperium brennen.

Zerstörung, Stealth und eine neue Waffe

Spielerisch knüpft Metro 2039 nahtlos an die bewährten Survival- und Stealth-Wurzeln an: Das Erkunden der dunklen Tunnel und der lebensfeindlichen Oberflächen-Ruinen bleibt beklemmend und gefährlich.

Besonders spannend für die Spielmechanik: Erstmals halten zerstörbare Umgebungselemente Einzug in die Serie. Wenn Deckungen unter feindlichem Beschuss langsam zerbröseln, zwingt euch das, ständig in Bewegung zu bleiben und eure Taktiken dynamisch anzupassen.

Um trotzdem lautlos aus dem Schatten heraus agieren zu können, drückt euch das Spiel die brandneue Stealth-Waffe »Shatun« in die Hände. Und falls der leise Ansatz mal scheitert, erweitert eine neue Art von Sprengladung euer Arsenal für das lautere Vorgehen.

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Trotz all der Vorfreude, die das frische Gameplay auslöst, gibt es einen kleinen Dämpfer für alle, die am liebsten sofort wieder ihre Gasmasken aufsetzen wollen. Der Release von Metro 2039 ist erst für Februar 2027 angesetzt. Erscheinen wird der Shooter dann für PC (über Steam und den Epic Games Store) sowie für Xbox Series X/S und PlayStation 5.

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Genre: Shooter

Release: 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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