Neu bei Steam: Eine deutsche Survival-Hoffnung hebt diese Woche ab

Wir haben da so ein Gefühl, dass besonders SpaceCraft bei vielen GS-Lesern gut ankommen könnte.

Diese Woche wird es bei Steam ungewöhnlich gemütlich, aber keineswegs langweilig: Mit Solarpunk startet eines der spannendsten deutschen Survival-Crafting-Spiele. Dazu kommen Koop-Chaos mit Einbrecher-Gnomen, riesige wandelnde Basen, ein potenzieller Weltraum-Kracher und ein Roguelike, in dem gleich 33 Spieler auf Bossjagd gehen.

Alle wichtigen Releases der Woche findet ihr wie jeden Montag in unserer Übersicht.

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Das Highlight der Woche: Solarpunk

1:00 Solarpunk: Das meistgewünschte Spiel aus Deutschland kommt zum Launch in den Game Pass

Autoplay

Genre: Survival | Entwickler: Cyberwave | Release: 8. Juni 2026 (Steam)

In Solarpunk baut ihr euch ein eigenes Zuhause in den Wolken, pflanzt Nahrung an, craftet Maschinen und erkundet mit eurem Fluggerät neue Inseln.

Der große Unterschied liegt in der Stimmung: Solarpunk setzt auf eine helle, optimistische Zukunftsvision, in der Technik und Natur harmonieren. Energie gewinnt ihr über Sonne, Wind und Wasser, eure Abläufe automatisiert ihr mit Drohnen, und Stück für Stück entsteht aus einer kleinen Basis ein richtiges fliegendes Heim.

Auch Koop-Fans sollen auf ihre Kosten kommen: Ihr könnt Solarpunk alleine spielen, aber auch gemeinsam mit Freunden bauen, farmen, erkunden und eure Inselbasis ausbauen. Dieser Mix aus gemütlichem Crafting, Automatisierung und gemeinsamer Entdeckung dürfte für alle spannend sein, die mit Spielen wie Raft, Astroneer, Satisfactory oder Valheim viel Zeit verbracht haben.

Das Potenzial für einen echten Steam-Hit ist da: Über eine Million Menschen haben Solarpunk bereits auf ihrer Wishlist, und das ist für ein deutsches Indie-Spiel eine ziemlich starke Ansage.

Weitere spannende Steam-Releases der Woche

Montag, 8. Juni

Atre: Dominance Wars : In diesem 4X-Strategiespiel führt ihr eine Gottheit und ihr Volk in den Krieg. Spannend ist vor allem der Mix aus Aufbau, Ressourcenmanagement und göttlichen Fähigkeiten, mit denen ihr euren Einfluss auf der Karte ausbreitet.

: In diesem 4X-Strategiespiel führt ihr eine Gottheit und ihr Volk in den Krieg. Spannend ist vor allem der Mix aus Aufbau, Ressourcenmanagement und göttlichen Fähigkeiten, mit denen ihr euren Einfluss auf der Karte ausbreitet. Killer Bean (Early Access): Aus dem YouTube-Meme wird ein Open-World-Actionspiel mit jeder Menge Geballer, Fahrzeugen und völlig überdrehter Bohnen-Action. Falls ihr noch nie davon gehört habt – der Animationsfilm hat inzwischen 87 Millionen Views gesammelt:

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Dienstag, 9. Juni

NBA THE RUN : Wer seit Jahren auf einen modernen Nachfolger von NBA Street hofft, sollte hier genauer hinschauen. Statt Simulation gibt es schnelle Drei-gegen-Drei-Matches mit zig Tricks und flottem Arcade-Tempo.

: Wer seit Jahren auf einen modernen Nachfolger von NBA Street hofft, sollte hier genauer hinschauen. Statt Simulation gibt es schnelle Drei-gegen-Drei-Matches mit zig Tricks und flottem Arcade-Tempo. Voidling Bound: Creature Collector trifft Sci-Fi-Action: Ihr sammelt fremdartige Wesen, entwickelt sie weiter und kämpft nicht nur aus der Distanz als Trainer, sondern seid selbst aktiv im Gefecht dabei.

Mittwoch, 10. Juni

SAND: Raiders of Sophie (Early Access): Ein PvPvE-Extraction-Shooter, in dem ihr nicht nur zu Fuß plündert, sondern mit riesigen wandelnden Basen durch eine Wüstenwelt stapft. Die sogenannten Tramplers sind mobile Festungen, Lager, Transportmittel und Waffenplattformen in einem.

0:58 Exklusiv: Sand ist ein Shooter wie kein anderer, dem Walker sei Dank

Burglin' Gnomes : Hier brecht ihr als winzige Gnome in Häuser ein, klaut alles, was nicht niet- und nagelfest ist, und versucht, irgendwie wieder lebend zu entkommen.

: Hier brecht ihr als winzige Gnome in Häuser ein, klaut alles, was nicht niet- und nagelfest ist, und versucht, irgendwie wieder lebend zu entkommen. Witchspire (Early Access) : In Witchspire verbindet sich Survival mit Hexen-Setting, Open World und Koop. Ihr sammelt Ressourcen, baut euch eine magische Heimat auf, zähmt Kreaturen und stellt euch diversen Gefahren.

: In Witchspire verbindet sich Survival mit Hexen-Setting, Open World und Koop. Ihr sammelt Ressourcen, baut euch eine magische Heimat auf, zähmt Kreaturen und stellt euch diversen Gefahren. 33 Immortals: Das Roguelike der Spiritfarer-Macher setzt auf Koop in einer Größenordnung, die man sonst eher aus MMO-Raids kennt: 33 Spieler kämpfen gemeinsam durch Hölle, Fegefeuer und Himmel, um am Ende einen Gott zu erlegen.

5:44 In 6 Minuten Gameplay pflügt 33 Immortals einmal die halbe Hölle um

Donnerstag, 11. Juni

STARSEEKER: Astroneer Expeditions : Der neue Ableger im Astroneer-Universum legt den Fokus stärker auf gemeinsame Expeditionen. Statt einfach nur eine Fortsetzung zu sein, wirkt Starseeker eher wie ein Koop-Abenteuer für alle, die beim Original besonders das Erkunden, Improvisieren und gemeinsame Herumprobieren mochten.

: Der neue Ableger im Astroneer-Universum legt den Fokus stärker auf gemeinsame Expeditionen. Statt einfach nur eine Fortsetzung zu sein, wirkt Starseeker eher wie ein Koop-Abenteuer für alle, die beim Original besonders das Erkunden, Improvisieren und gemeinsame Herumprobieren mochten. Tabletop Tavern : Ein Roguelike-RTS auf einem Tabletop-Spieltisch. Ihr stellt Einheiten zusammen, nutzt Synergien und versucht, mit jedem Run ein noch besseres kleines Miniaturen-Heer aufs Brett zu bringen.

: Ein Roguelike-RTS auf einem Tabletop-Spieltisch. Ihr stellt Einheiten zusammen, nutzt Synergien und versucht, mit jedem Run ein noch besseres kleines Miniaturen-Heer aufs Brett zu bringen. SpaceCraft (Early Access): Shiro Games (der Entwickler des wunderbaren Wartales) wagt sich ins All und liefert ein Aufbau- und Automatisierungsspiel mit Raumschiffen, Basenbau und interplanetarer Wirtschaft. Wenn euch schon bei Worten wie Ressourcenketten, Logistik und Schiffsbau warm ums Herz wird, könnte sich ein Blick in unsere Preview lohnen:

13:28 SpaceCraft - Video-Vorschau: Nach Northgard geht's ins Weltall, mit ganz neuer Grafik!

Unterm Strich ist das eine angenehm volle Steam-Woche: Solarpunk ist das klare Highlight für Survival- und Aufbau-Fans, aber auch Koop-Spieler, Strategie-Fans und Weltraum-Freunde bekommen einiges zu tun. Schreibt gerne in die Kommentare: Welches der neuen Steam-Spiele landet bei euch auf der Wunschliste?