100 Prozent positiv: Die neue Serie The Studio auf Apple TV+ ist wohl ein ganz großer Wurf

The Studio verfolgt die Geschichte des frisch zum Leiter eines Filmstudios ernannten Matt (Seth Rogen). Dieser liebt gute Kinofilme mehr als alles andere, sieht sich jedoch in dem Konflikt gefangen, sie nun auch möglichst wirtschaftlich produzieren zu müssen.

Als wäre seine neue Rolle nicht bereits schwer genug, muss er sich auch noch mit exzentrischen Regisseuren, widersprenstigen Schauspielern und maroden Filmsets herumärgern. Auf der Suche nach Anerkennung in Hollywood unternimmt Matt alles, um die Continental Studios vor dem Untergang zu bewahren und seine Träume zu erfüllen.

Die Produktion von The Studio übernahmen Seth Rogen und Evan Goldberg. Die haben als Duo in der Vergangenheit bereits einige erfolgreiche Komödien und Serien erschaffen, darunter The Boys, Gen V, Superbad, The Interview, Bad Neighbours und Sausage Party.

Kein Wunder also, dass The Studio bei den ersten Kritikern vortreffliche Wertungen abstauben kann. Auf Rotten Tomatoes erhält die Serie den perfekten Score von 100 Prozent positiven Bewertungen. Ob es bei den Zuschauern ähnlich aussehen wird, erfahren wir in wenigen Wochen.

The Studio Staffel 1 umfasst acht Episoden und startet am 26. März 2025 auf Apple TV Plus. Wenn ihr außerdem wissen wollt, welche Filme euch noch dieses Jahr erwarten, schaut einfach in unserer ausführlichen Übersicht für 2025 nach.