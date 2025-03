20 Minuten in Assassin's Creed Shadows: So laufen Kampf und Stealth mit beiden Protagonisten ab

Schon bald kehrt Assassin's Creed im großen Stil zurück. Ab dem 20. März 2025 könnt ihr eure Reise ins feudale Japan antreten. Der Clou an Assassin's Creed: Shadows ist, dass ihr gleich zwei Charaktere abwechselnd steuert. Entweder schnetzelt ihr euch als angehender Samurai Yasuke durch eure Feinde hindurch. Oder ihr schleicht in Naoes Haut durch die Schatten und entledigt euch eurer Gegner, ohne Aufsehen zu erregen.

Wie genau diese beiden unterschiedlichen Spielstile aussehen, was die Besonderheiten sind und was für eine optische Figur Assassin's Creed Shadows macht, das alles seht ihr im obigen Gameplay-Video. Das geht übrigens 20 Minuten lang, Ubisoft hat also die Spendierhosen an!

Wie viel Spielzeit erwartet euch in Shadows? Wann geht der Preload los? Und könnt ihr mit einem GameStar-Test rechnen? Alle Antworten auf diese und weitere Fragen gibt's hier!