Das Test-Embargo für AC Shadows fällt zwei Tage vor Release. Wir sagen, wann ihr genau mit unserer Review rechnen könnt.

Ubisoft hat es mit Assassin's Creed Shadows nicht leicht. Nach der Ankündigung hagelte es Kritik an einem der beiden Hauptcharaktere Yasuke. Der ursprüngliche Release aus dem November 2024 wurde zweimal verschoben und dann tauchen im Internet ganze vier Wochen vor Release Leak-Videos vom gesamten Spiel auf.

Kein Wunder also, dass am 20. März 2025 viele Augen auf den lang erwarteten Release von Assassin's Creed Shadow gerichtet sind. Wir von GameStar sind schon fleißig in Japan unterwegs. Zwar können wir euch noch keine Details über das Spiel verraten, aber zumindest schonmal ankündigen, wann ihr mit Test und Co. rechnen könnt.

Wann fällt das Review-Embargo?

Ab dem 18. März 2025 um 18 Uhr deutscher Zeit könnt ihr euch auf unseren umfangreichen Test mit Testvideo freuen. Natürlich begleiten wir das Thema auch mit hilfreichen Guides, spannenden Kolumnen, Talks und Streams.

Unser Haupttester Dimi schleicht, meuchelt und schlägt sich bereits seit mehreren Tagen fleißig durch das Japan des 16. Jahrhunderts. Unterstützt wird er von weiteren Shinobi aus der GameStar-Redaktion.

Falls ihr also schon jetzt Fragen zum neuen AC-Teil habt, die euch unter den Nägeln brennen, dann lasst uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel da!

Falls ihr jetzt schon wissen wollt, wie viel Zeit ihr euch für den neuesten AC-Teil von Ubisoft freischaufeln solltet und wann es genau auf PC, PS5 oder Xbox los geht, empfehlen wir euch die oben verlinkten Artikel. In unserer Preview könnt ihr euch auch schonmal einen ersten Eindruck vom Assassinen-Abenteuer in Japan verschaffen.