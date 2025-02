400 Spiele für 10 Euro: Itch.io sammelt Geld für Betroffene der Waldbrände in Kalifornien

Im Januar 2025 verursachten verheerende Waldbrände in Kalifornien mindestens 29 Todesopfer, zerstörten Natur und Häuser und führten zu Schäden von bis zu 250 Milliarden US-Dollar. Um den Betroffenen zu helfen, bieten Entwickler ein Spielepaket mit 422 Titeln für 10 Euro an, dessen Erlöse (abzüglich Gebühren) vollständig an die Hilfsorganisation CORE gespendet werden.

Wollt ihr dabei unterstützen, könnt ihr euch das Bundle auf Itch.io zulegen. Wahlweise steht es euch auch frei, mehr zu bezahlen als die veranschlagten 10 Euro.