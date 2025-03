Ach komm, das ist doch C+C: Battlefall setzt auf Echtzeit-Strategie, wie ihr sie liebt

Es sieht aus wie das Sequel zu Command & Conquer: Tiberian Sun, das wir nie bekommen haben - Battlefall: State of Conflict ist ein neues RTS mit Kampagne.

Dahinter steckt Publisher Micropose. Das düstere Echtzeit-Strategiespiel ist im Early Access auf Steam verfügbar und bietet zum Preis von knapp 16 Euro neun Singleplayer-Missionen, 17 Skirmish-Maps sowie zwei von später mal drei spielbaren Fraktionen.

Ihr wollt 3D-Grafik? Tempest Rising ist der C&C-Erbe, auf den ihr gewartet habt

Battlefall: State of Conflict spielt in einem Zukunftsszenario und hat von der Voxel-Grafik früher C&Cs bis hin zum Baumenü am Bildschirmrand jede Menge Elemente aus einer der beliebtesten Strategieserien geerbt. Battlefall setzt dabei von Anfang an auf Mod-Support im Steam Workshop und deutsche Bildschirmtexte zusätzlich zur englischen Vertonung.

Die Entwickler planen mit einer zweijährigen Early-Access-Phase, der finale Release sollte somit 2027 erfolgen.