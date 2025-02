Andor, Season 2: Auf diesen Trailer warten Star-Wars-Fans seit einer kleinen Ewigkeit

Die Rückkehr beliebter Charaktere, viel Action - und keine Spoiler. Der Trailer zur zweiten Staffel von Andor macht so gut wie alles richtig.

Selbst die für Star Wars untypische Musik stößt bei Fans auf Zustimmung. Andor gilt gemeinhin als besten Serie in Disneys Sternensaga und geht am 22. April 2025 auf Disney Plus weiter.

