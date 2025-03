Assassin's Creed Shadows: Neue Details zum Hideout - So funktioniert das Assassinen-Versteck

Gut zwei Wochen vor dem Release von Assassin's Creed Shadows hat Entwickler Ubisoft in einem neuen Community Post Details zum neuen Assassinen-Versteck bekanntgegeben. In diesem Unterschlupf, in den ihr im Laufe des Spiels immer wieder zurückkehrt, kommen nicht nur eure Verbündeten unter; ihr baut das Lager zudem auch immer weiter aus.

Der Hideout ist in die offene Spielwelt integriert und kommt dementsprechend in den Genuss wechselnder Jahreszeiten. Die Gebäude könnt ihr auf einem Gittermuster frei platzieren und optisch sowie in puncto Inneneinrichtung an euren Geschmack anpassen. Mit überdachten Stegen, den sogenannten Engawa, könnt ihr die einzelnen Gebäude sogar verbinden und dadurch einen gigantischen fernöstlichen Palast schaffen.

Findet ihr in der Spielwelt Tiere, habt ihr die Möglichkeit, diese ebenfalls in euer Versteck zu holen. Obendrein könnt ihr im Hideout mit euren Verbündeten interagieren und Quests annehmen sowie Beziehungen stärken.

Assassin's Creed Shadows erscheint am 20. März 2025. Unseren Test lest ihr ab dem 18. März - solange empfehlen wir euch unsere umfangreiche Preview zum kommenden Japan-AC.