Assassin's Creed Shadows: Wir senden einen Späher aus, um unser Questziel zu finden

In Assassin's Creed Shadows müsst ihr Questziele oft selbst entdecken, oder einen Späher einsetzen. Der sucht für euch das Questgebiet ab und gibt euch den genauen Standort des Ziels. Wie ihr einen Späher einsetzt, zeigt euch unser kurzer Gameplay-Clip. Folgendes müsst ihr beachten:

- Markiert die Quest oder das Ziel zunächst auf eurer Auftragstafel im Untermenü Ziele.

- Seht euch genau die Hinweise auf den Ort an, an dem sich das Ziel befindet und wählt erst dann das Gebiet aus, in das ihr den Späher schicken wollt.

Habt ihr den Späher an den richtigen Ort geschickt, erscheint das Ziel auf der Karte und leuchtet blau auf. Erscheint kein Ziel, habt ihr im falschen Gebiet gesucht und müsst es an einer anderen Stelle erneut versuchen. In unserem Guide findet ihr mehr Tipps rund um die Späher.