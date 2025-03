Atomfall erscheint schon bald, der Launchtrailer bereitet euch auf die englische Postapokalypse vor

In knapp einer Woche, am 27. März erscheint Atomfall, ein Action-Adventure der Entwickler von Sniper Elite. In Atomfall besucht ihr eine fiktive Version von Nordengland, in der nach einem Unfall im Atomkraftwerk Windscale eine von der Außenwelt abgeschnittene Quarantänezone entstanden ist. Ihr betretet die Zone fünf Jahre nach dem Unfall und ergründet ihre dunklen Geheimnisse. Auf eurer Reise trefft ihr auf unterschiedliche Fraktionen und Charaktere, die euch bei eurer Mission behilflich sind. Aber nicht jeder ist euch freundlich gesonnen: Ihr müsst auch gegen Banditen, einen Druiden-Kult sowie mutierte Menschen und Pflanzen kämpfen.

Wir haben Atomfall bereits getestet und für euch die Geheimnisse der Zone aufgedeckt. In unserem Test lest ihr, warum Atomfall für Fans von Stalker und Fallout eine Reise wert ist.