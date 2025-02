»Auf den Schirm«: Als Star Trek die Echtzeit-Strategie eroberte, waren Picard und Worf dabei

Das Intro von Star Trek: Armada beeindruckt noch 25 Jahre später, dank der deutschen Originalstimmen einiger bekannter Serien-Stars aus The Next Generation.

Das am 29. Februar 2000 veröffentlichte Echtzeit-Strategiespiel mit offizieller Lizenz ließ in seiner Singleplayer-Kampagne unter anderem Commander Worf und Captain Jean-Luc Picard auftreten. Erinnert sich hier jemand noch an die packenden Zwischensequenzen, welche die Missionen damals zusammenhielten?

Armada ist einer davon: 6 Strategie-Geheimtipps der Vergangenheit

Das von Starcraft inspirierte RTS Armada heimste bei Veröffentlichung keine Top-Wertungen ein, erfreute sich bei Fans des Science-Fiction-Universums aber großer Beliebtheit. Neben zahlreicher bekannter Schiffe und Raumstationen wurden auch viele Story-Fäden aus den TV-Serien The Next Generation, Deep Space Nine und Voyager aufgegriffen.

Heutzutage könnt ihr Star Trek: Armada am einfachsten mit der GOG.com-Version spielen. Der Preis beträgt rund zehn Euro.