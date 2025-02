Aufbau-Ausflug in die Renaissance: HistoriCity nimmt euch mit ins alte Florenz

Ein Blick in Geschichtsbuch verrät: Bevor Florenz zu einer der Hauptstädte der europäischen Renaissance wurde, löschte eine Pestwelle im 14. Jahrhundert ganze 40 Prozent der Bevölkerung aus. An genau dieser Stelle setzt auch das Aufbauspiel HistoriCity: Florence an und überlässt euch ein heruntergekommenes Dorf, in dem die Pesttoten noch in den Straßen liegen. Eure Aufgabe ist es jetzt, eine florierende Siedlung aufzubauen und die wichtigsten Monumente von Florenz zu errichten.

Wie für das Genre üblich müsst ihr Ressourcen abbauen und die Bedürfnisse eurer Einwohner erfüllen. Ihr schaltet dann nach und nach neue Gebäude, Monumente und Meister frei. Letztere verleihen Boni für die Produktivität bestimmter Gebäude.

HistoriCity: Florence soll auf Steam erscheinen. Ein Releasedatum ist aktuell noch nicht bekannt.