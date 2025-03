Außergewöhnliches neues Survivalspiel macht euch zu einem Roboter, der Menschen züchtet

Wolltet ihr schon immer ein Spiel mit Wall-E, aber mit Waffen? The Last Caretaker geht ein bisschen in diese ungewöhnliche Richtung. Ihr spielt nämlich auch einen einsamen Roboter auf der Erde, der im Auftrag der Menschheit eine wichtige Aufgabe zu erfüllen hat. Statt den Planeten aufzuräumen, müsst ihr die letzten verbleibenden Samen der Menschen sichern, das sogenannte Lazarus Complex reaktivieren und die Menschen daraus geborenen Menschen ins All schicken.

Das Survivalspiel wirft euch aber einige Hindernisse vor die Füße, auch wenn die Erde kaum noch bewohnt wird. Wild gewordene Maschinen, Stürme und die See machen euch zu schaffen, während ihr der Menschheit einen Gefallen macht. Damit es etwas leichter wird, lassen sich Upgrades für den Roboter bauen. Aber auch die Samenwerkstatt - also der Lazarus Complex - frisst Ressourcen und muss stets versorgt werden.

The Last Caretaker startet zu einem noch unbekannten Zeitpunkt im Early Access auf Steam.