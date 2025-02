Avowed geht auch in Third Person: Wir klettern auf einen Leuchtturm und befreien einen Bauernhof

Obsidians neues Rollenspiel Avowed wird zwar primär als First-Person-Rollenspiel vermarktet, verfügt aber auch über einen Third-Person-Modus. Diesen könnt ihr ganz bequem in den Einstellungen aus- und einschalten - und wir zeigen euch, wie der Modus aussieht.

Aus der Schulterperspektive erklettern wir den Leuchtturm von Paradis und merken dabei schnell, dass das Klettern in dieser Ansicht seine Tücken hat. Sprünge sind oft nicht präzise abzuschätzen und enden hin und wieder im Abgrund. Kampf-Gameplay mit Muskete und Streitkolben findet ihr ab Minute 03:50.

Dort befreien wir einen von Echsenwesen überrannten Bauernhof. Nachdem wir Avowed bereits ausführlich testen konnten, empfehlen wir euch für euren Durchlauf die Ego-Ansicht; die spielt sich insgesamt nämlich runder.

Avowed erscheint am 18. Februar 2025. Unseren umfangreichen Test zur Rollenspiel-Überraschung lest ihr hier. Außerdem verraten wir euch in unserem Spielzeit-Guide, wie viele Stunden ihr ungefähr für Avowed einplanen solltet.



Info: Das Video spiegelt nicht die finale Grafikqulität von Avowed wieder. Wegen Problemen mit dem Schnittprogramm ließ sich das Gameplay nicht in höherer Auflösung exportieren.