Wir kämpfen in Avowed mit Schwert, Pistole und Magie, Fehlschüsse inklusive

So spielen sich die Kämpfe in Avowed: Im Gameplay-Clip zeigen wir euch verschiedene Waffen, Gegner und Bosse aus dem Obsidian-Rollenspiel.

Ihr kämpft bei Avowed vorwiegend aus der Ego-Perspektive, eine alternative Third-Person-Kamera gibt es aber auch. Neben der Erkundung (all die verstecken Schätze!) sind die flotten, unkomplizierten Gefechte einer der großen Pluspunkte von Avowed. Was das Spiel sonst noch kann, lest ihr im Test bei GameStar Plus mit Wertung.

Avowed ist aktuell nur im Advanced Access für Vorbesteller verfügbar; am 18. Februrar 2025 ist für alle anderen Release. Das Rollenspiel ist für Game-Pass-Abonnenten ohne Zusatzkosten erhältlich.