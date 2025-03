Irenicus aus Baldur's Gate 2 ist berüchtigt für seine Grausamkeit. Entsprechend zufrieden waren Spieler, als die Endsequenz mit dem fiesen Magier abrechnete.

Das Rollenspiel aus dem Jahr 2000 erlebt ihr aus der 2D-Perspektive, doch an wichtigen Punkten der Story gibt es immer wieder vorgerenderte Zwischensequenzen zu sehen. Irenicus, der in vielen Listen der besten Videospiel-Bösewichte gleich nach Kane aus Command & Conquer kommt, bekommt in der Endsequenz die Rechnung für seine Gräueltaten serviert.

Welche Erinnerungen habt ihr an Baldur's Gate 2 und was waren eure Lieblingscharaktere im Party-Rollenspiel von Bioware und Black Isle?