Ballerina: Das gnadenlose John Wick Spin-off mit Ana de Armas startet diesen Juni in den Kinos

Action-Fans haben diesen Sommer großen Grund zur Freude, denn Anfang Juni wird das John-Wick-Franchise um Keanu Reeves mit einem Spin-off fortgesetzt. In Ballerina spielt Hollywood-Star Ana de Armas die als Tänzerin getarnte Auftragskillerin Eve Macarro, die den Mord an ihrem Vater zu rächen versucht.

Doch auch Serien-Protagonist John Wick lässt sich im Spin-off blicken. Der Profi wird in Ballerina von einem Verbrechersyndikat angeheuert, um Eves mörderischen Rachefeldzug aufzuhalten. Ob das klappt, erfahrt ihr am 06. Juni, dann startet From the World of John Wick: Ballerina in den deutschen und internationalen Kinos. Laut den Machern steht euch hier ein unglaublich brutales Actionfeuerwerk bevor.

Der Film ist übrigens auch der letzte Leinwandauftritt von Fringe-Star Lance Reddick. Dieser war im März 2023 unerwartet an einer Herzkrankheit verstorben.