Behind the Frame ist eine interaktive Geschichte rund um die Malerei

In Behind the Frame: Das schönste Bild helft ihr einer aufstrebenden Künstlerin ihr bisher bestes Werk zu vollenden.

Das Point-and-Click-Adventure wartet mit zahlreichen kleinen Rätseln rund um das Schaffen und den Alltag einer Malerin auf. Das Ganze wird in einem handgezeichneten Grafikstil dargestellt, der bewusst an die berühmten Animefilme von Studio Ghibli erinnert.

Das Spiel erschien im Jahr 2021 und ist für den PC, PlayStation, Switch und auch fürs Smartphone erhältlich.