Bei Steam gratis testen: Erfinder von Magic: The Gathering startet neues Fantasy-Strategiespiel

Vanguard Exiles ist ein neuer Autobattler von Richard Garfield, dem Schöpfer von Magic: The Gathering.

Das Setting des Spiels ist ein Mix aus Dieselpunk und Fantasy. Als General stellt ihr euch einen Trupp aus verschiedenen Einheiten zusammen und schickt diese in die Schlacht, wo sie automatisch kämpfen. Anders als bei den meisten Autobattlern ist die Map in verschiedene Zonen eingeteilt und ihr müsst entscheiden, welche Einheit ihr in welcher Zone platziert. Wer die meisten Zonen einnimmt, gewinnt eine Runde.

Aktuell könnt ihr den Singleplayer-Modus in einer Demo auf Steam kostenlos testen. Am 11. März 2025 geht Vanguard Exiles in den Early Access und führt auch einen PvP-Modus ein.