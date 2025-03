Das sind unsere Botschafter für die Ewigkeit jenseits des Sonnensystems - mit an Bord Clyde Tombaugh

Kennt ihr diese Namen? Pioneer 10 und 11, Voyager 1 und 2 sowie New Horizons. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie vertreten eine seltene Klasse von Vehikeln der Menschheit: Botschafter der Menschheit im Universum.

Denn die fünf Raumsonden rasen derzeit mit jeweils mehreren Kilometern pro Sekunde fort von Erde, Mond, Mars und Sonne. Ihr Ziele sind uns unbekannte, entfernte Ecken des Universums. Nur eines steht fest: Eine Rückkehr ist ausgeschlossen.

An Bord von New Horizons befindet sich ferner ein kleines Gefäß mit Asche, den Überresten eines Menschen. Clyde Tombaugh entdeckte einst Pluto und ein winziger Teil von ihm reist an Bord der Sonde mit gen Unendlichkeit. Damit wird er der erste Mensch sein, der das Sonnensystem verlässt – auch wenn es nur leblose Materie ist, die einst zum US-Amerikaner gehörte.

Wir zeigen euch per Universe Sandbox im Video, wo sich die fünf Raumsonden befinden.