Den Trailer zu Jason Stathams neuem Actionfilm A Working Man gibt's jetzt auch auf deutsch!

In A Working Man möchte sich Levon Cade (Jason Statham) ein einfaches Leben mit seiner Tochter aufbauen und nimmt daher einen Job auf einer Baustelle an. Als die Tochter seines Chefs entführt wird, führt ihn seine Jagd nach den Kidnappern geradewegs in die kriminelle Unterwelt.

Im Regiestuhl sitzt David Ayer, der bereits das Drehbuch für Suicide Squad (2016) verfasste.

In weiteren Rollen sind zu sehen: Cokey Falkow (Dougie), Eve Mauro (Artemis), Maximilian Osinski (Dimi Kolisnyk), Alana Boden (Nina), Arianna Rivas (Jenny), Isla Gie (Merry Cade) und Daniel Lundh (Noel).

Der neue Actionfilm A Working Man erscheint am 26. März 2025 in den deutschen Kinos.

