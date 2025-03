Der Battlefield-Riesenleak verrät schon so viel!

Leaks sind selten ein Grund zur Freude. In den meisten Fällen liefern sie ein unvollständiges Bild von einem unfertigen Produkt und nehmen Entwicklern die Möglichkeit, den Zeitpunkt der Enthüllung ihrer harten Arbeit selbst zu wählen. In diesem Fall können wir aber gar nicht anders, als uns über diesen Leak zu freuen. Also nicht darüber, dass er passiert ist, sondern darüber, was er zeigt: Ein Battlefield, wie es sich viele langjährige Fans der Reihe schon lange wieder gewünscht haben. In diesem Video sprechen Jules und GameStar-Shooter-Experte Phil Elsner über alles, was wir gelernt haben.