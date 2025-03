Der Creative Director von Civilzation 7 erklärt, wie Patch 1.1.1 das Strategiespiel verbessern soll

Am 25. März wurde ein neuer Patch für Civilization 7 aufgespielt, der das strauchelnde Strategiespiel wieder auf Kurs bringen soll. Das Update fügt verschiedenste Verbesserungen und Neuerungen hinzu, beispielsweise eine Funktion, um eure Einheiten schneller zu bewegen und ihr könnt jetzt endlich eure Städte so nennen, wie ihr wollt. Dazu gibt es haufenweise Fixes und es wurden weitere Inhalte des ersten DLCs freigeschaltet. Alle Infos zum Patch haben wir auch in einer News für euch zusammengefasst.