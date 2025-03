Der Einstieg in Lands of Lore ist aus gutem Grund legendär

Enterprise-Captain Patrick Steward lieh seine Stimme für ein Rollenspiel, das GameStar-Autor Paul Kautz noch heute beschäftigt. So fing es vor 32 Jahren an.

Die Rede ist von Lands of Lore: The Throne of Chaos, das bei Westwood Studios entwickelt wurde - ja, den Machern von Command & Conquer. Im Intro bekommen Spieler es erstmals mit der Hexe Scotia zu tun, die das Fantasy-Reich von König Richard LeGrey in den Untergang stürzen will.

Rückblick: Deswegen ist Lands of Lore auch 2025 noch relevant