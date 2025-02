Der neue Trailer zum Kriegsfilm Warfare ist da und wirkt ebenso realitätsnah wie bedrückend

Warfare erzählt die wahre Geschichte eines Platoons junger Navy Seals nach, die in einem Haus im Irak von Angreifern umzingelt wurden. Zwei Soldaten sind nach der ersten Attacke schwer verletzt, Verstärkung wird nicht so schnell eintreffen. Ein Kampf ums Überleben beginnt.

Warfare fühlt sich bereits im Trailer erstaunlich realitätsnah an, im fertigen Film wird das vermutlich nicht anders sein und das hat zwei Gründe: Zum einen basiert der Film auf den Erinnerungen vom Kriegsveteranen Ray Mendoza, dem eben jenes Ereignis wirklich geschehen ist. Zum anderen wird der Film in Echtzeit erzählt. Die Filmlänge spiegelt also genau die Zeit ab, die im Film vorbeizieht.

Der Regisseur Alex Garland hat durch den 2024 erschienenen Film Civil War bereits Erfahrung mit Kriegsszenen gesammelt. Auch die Schauspieler sind keine Unbekannten: Will Poulter glänzte bereits in The Bear und als Adam Warlock in Guardians of the Galaxy 3. Aber auch D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs), Cosmo Jarvis (Shogun), Kit Connnor (Heartstopper), Finn Bennett (True Detective) und Taylor John Smith (Der Gesang der Flusskrebse) haben schon in renommierten Filmen und Serien ihre Auftritte gehabt.