Der riesige Steam Spring Sale steht kurz bevor, der Trailer verrät bereits die ersten Angebote

Steam startet seinen nächsten großen Sale. Die Bäume werden grüner, die Allergiker fangen an zu nießen, das bedeutet: Es ist Zeit für den Spring Sale!

Quer durch alle Genres sind bald wieder unzählige Spiele stark reduziert, darunter Aufbauspiele, Strategiekolosse, Flugsimulationen und natürlich auch Rollenspiele sowie Shooter.

Im obigen Trailer verrät euch Steam schon vorab einige Titel, die es in Kürze zum Schnäppchenpreis gibt.

Wann startet der Sale? 13. März 2025 um 19 Uhr deutscher Zeit

Wann endet der Sale? 20. März 2025 um 19 Uhr deutscher Zeit

Hier die Titel samt Link zu Steam im Überblick:

00:06 - The Long Dark

00:10 - Sifu

00:13 - Ballionaire

00:18 - Balatro

00:23 - Witchfire

00:27 - Helldivers 2

00:31 - Escape Simulator

00:35 - The Isle

00:32 - Earth Defense Force 6

00:44 - Atlyss

00:47 - Unrailed 2: Back on Track

00:52 - Nine Sols

00:55 - Outer Wilds

00:59 - Airborne Empire

01:03 - Animal Well

01:08 - Life is Strange: Double Exposure

Euch schwant beim Anblick dieser Liste bereits Übles, was euren Pile of Shame anbelangt? Wenn auch ihr mit einer stetig wachsenden Zahl an »Gekauft, dann nie gespielt«-Titeln durch's Leben lauft (und wir wissen, dass ihr das tut!), helfen euch bestimmt Peters Experten-Tipps gegen angehäufte Spiele.