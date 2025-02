Der süße Koop-Platformer Mother Machine lässt Ende März die Chaos-Gremlins los

Gremlins dürfen nicht nass werden. So weit, so gut, aber was ist, wenn die niedlichen Kerlchen finstere Höhlen erkunden? Wer passt dann auf sie auf? Die Antwort: Ihr!

Die gute Nachricht: Die Gremlins in dem Koop-Platformer Mother Machine dürfen auch nass werden, Schwein gehabt! Das mit den finsteren Höhlen voller Fallen, Gegner und Hindernisse ist und bleibt aber ein Fakt. Immerhin könnt ihr bis zu drei Freunde um euch scharen, um alle Gefahren gemeinsam zu meistern. Als Belohnung winken unter anderem zahlreiche kosmetische Items, mit denen ihr euer putziges Alter Ego ausstatten könnt.

Los geht's bereits am 26. März 2025. Mother Machine könnt ihr auf Steam bereits auf eure Wunschliste packen, falls ihr den Release nicht verpassen wollt.