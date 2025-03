Deutsche Antwort auf Payday? Taktischer Raubüberfall-Shooter The Prisonbreak angekündigt

Mit The Prisonbreak hat das deutsche Team Emotions Gaming einen neuen Multiplayer-Shooter um Banküberfälle angekündigt.

Der erste Trailer stellt das Szenario vor. The Prisonbreak setzt ausschließlich auf PvP-Gefechte zwischen (Ex-)Gefangenen und Cops, die Entwickler verzichten auf KI-Polizisten wie in Payday 3. Auch titelgebende Gefängnisausbrüche stehen auf dem Programm. Zwischen den Partien sollt ihr Waffen mittels eines Upgrade-Systems aufrüsten.

The Prisonbreak hat noch keinen Release-Termin, soll laut Webseite aber auf Steam und im Epic Games Store erscheinen. Die Entwicklung scheint sich noch in einem sehr frühen Stadium zu befinden, auch wenn laut Emotion Games bereits mit Hochdruck an einer ersten Demo geschraubt wird.