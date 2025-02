Die Purpurnen Flüsse kehrt 2025 in 4K in deutsche Kinos zurück

Der gefeierte Thriller Die purpurnen Flüsse kehrt am 1. April 2025 in restaurierter 4K-Qualität auf die große Leinwand zurück.

Falls ihr diesen Klassiker bisher nicht kennt: In der abgelegenen Universitätsstadt Guernon ermitteln Jean Reno und Vincent Cassel als ungleiches Polizisten-Duo in einer grausamen Mordserie – gewissermaßen die französische Antwort auf Filme wie Sieben oder Das Schweigen der Lämmer. Regisseur Mathieu Kassovitz inszeniert hier einen eiskalten Genre-Klassiker voller Hochspannung, den ihr euch nun in neuem Glanz zu Gemüte führen könnt.

Falls euch der Film aus dem Jahr 2000 zu alt ist, schaut mal in unsere kommenden Filmhighlights 2025.