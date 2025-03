Disney Plus stellt im offiziellen Video die neuen Filme und Serien für März 2025 vor

Im März warten einige neue Filme und Serien für Abonennten von Disney Plus darauf, geschaut zu werden. Die zwei heißerwartetsten Titel machen ihren Sprung schon direkt zu Beginn des Monats auf die Streaming-Plattform:

Die Serie Daredevil: Born Again schließt an die einstige Netflix-Serie des blinden Marvel-Superhelden an und bringt Charlie Cox als Teufel von Hells Kitchen zurück. Sein Alter Ego, der Anwalt Matt Mordock, wird sicher nicht nur mit Worten kämpfen - Born Again soll die brutale Natur der Vorgänger-Serie beibehalten.

Wer Moana 2 im Kino verpasst hat, kann ab dem 12. März den Film zuhause nachholen. Die Forzsetzung des Animations-Hits bringt auch wieder Maui mit Dwayne Johnsons Stimme zurück.