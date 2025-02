Dope Thief: Im neuen Gangster-Thriller für Apple TV+ geht ein Überfall auf schlimmste Weise schief

Dope Thief wird eine neue Thriller-Serie von Ridley Scott (Alien, Gladiator) und Peter Craig (The Batman, Top Gun: Maverick). Sie startet am 14. März 2025 exklusiv bei Apple TV+. Die ersten beiden Folgen erscheinen zeitgleich an diesem Datum.

Die Handlung dreht sich um zwei Freunde, die sich als DEA-Agenten ausgeben und so einen Raub durchführen. Nur leider beklauen sie dabei unbeabsichtigt ein großes Drogenunternehmen. Gespielt werden die wichtigsten Rollen von bekannten Gesichtern: Brian Tyree Henry (Godzilla vs Kong, Eternals), Wagner Moura (Civil War), Michael Mando (Vaas aus Far Cry) und Kate Mulgrew (Red aus Orange is the New Black).

Ursprünglich sollte die Serie Sinking Spring heißen, im November 2024 wurde die Umbenennung bekannt gegeben. Ihr sucht nach den spannendsten Kinostarts des Jahres? Hier entlang zu unserer Übersicht der wichtigsten Filmstarts 2025.