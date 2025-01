Echtzeit-Strategie wie damals: Tempest Rising beschwört den Geist von C+C

Ein neuer Trailer zur RTS-Hoffnung Tempest Rising soll zur Vorbestellung verlocken und zeigt dazu viele Szenen aus Kampagne und Skirmish. Doch wie immer gilt: besser abwarten!

Bevor ihr vorbestellt, solltet ihr erste Tests abwarten. Der Release ist für den 24. April 2025 geplant. Aktuell gibt's eine Multiplayer-Demo auf Steam zum Download.

Für GameStar Plus konnten wir schon vorab reinspielen; unser Fazit lest ihr in der Preview. Darin erfahrt ihr auch, ob beim Spielen tatsächlich wieder das alte Gefühl von Command & Conquer aufkommt.