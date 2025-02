Ein Minecraft Film: Im neuen Trailer erobern süße Pandas die Herzen der Fans

Der finale Trailer von Ein Minecraft Film soll auf den nahenden Kinostart am 3. April 2025 vorbereiten. Die flauschigen Pandas zu Beginn des Videos haben es Fans auf Reddit besonders angetan. Dennoch gibt es auch einige, die den Film als »schrecklich« bezeichnen, aber es gerade deshalb kaum erwarten können, ihn sich anzuschauen.

Aber worum geht es überhaupt? Vier Außenseiter landen durch ein mysteriöses Portal in der Oberwelt, die durch Fantasie beherrscht wird. Der erfahrene Crafter Steve (Jack Black) soll Garrett (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) und Dawn (Danielle Brooks) dabei helfen, den Weg zurück in die Realität zu finden. Dabei müssen sie sich jedoch einigen Herausforderungen stellen und ihre kreativen Fähigkeiten nutzen.

Im Regiestuhl sitzt Jared Hess, der sich bereits für Projekte wie Nacho Libre und The Last Man on Earth verantwortlich zeigte.

