Einer der größten Koop-Hits kündigt Bierkrüge an, Fans buttern in kurzer Zeit über 700.000 Euro rein

Zwerge trinken bekanntlich jedes andere Fantasy-Volk unter den Tisch, schon Gimli hat das gegen Legolas ohne jeden Zweifel unter Beweis gestellt. Das fantastische Koop-Spiel Deep Rock Galactic nimmt sich die zwergische Freude am Bier offensichtlich zum Anlass, um eigene Bierkrüge herzustellen. Also nicht im Spiel, sondern in der Realität!

Die Trinkgefäße mit Spitzhacken-Henkel sollen über Kickstarter finanziert werden und haben schon jetzt von den angepeilten 250.000 Euro über 700.000 Tacken eingesackt. Dabei sind eigentlich noch 16 Tage übrig.

Auch wenn Zwerge eine Vorliebe für Metall haben, werden die Krüge aus Plastik hergestellt. Der Qualitätsanspruch bleibt dennoch hoch, ihr könnt sie wohl problemlos in die Spülmaschine als auch in die Mikrowelle stellen. Mit Qualität kennen sich die Entwickler von Deep Rock Galactic auf jeden Fall aus, der Koop-Shooter mit Weltraumzwergen hat beeindruckende 97 Prozent der Review-Verfasser auf Steam überzeugt.