Gangs of London: Im Trailer zur dritten Staffel wird Kokain zur Mordwaffe

In der dritten Staffel von Gangs of London ist der ehemalige Undercover-Cop Elliot (Ṣọpẹ́ Dìrísù) an der Seite der Dumains zum mächtigen Kriminellen herangewachsen. In einem Strudel aus Gewalt und Verrat führt eine manipulierte Kokainlieferung zum Tod von hunderten Zivilisten. Nun muss die kriminelle Organisation mit den Folgen klarkommen und herausfinden, wer für die Sabotage verantwortlich ist.

Gangs of London Staffel 3 startet im März 2025 auf Sky.